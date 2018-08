Stoke jakter sin første seier

Onsdagens langoddsprogram byr på tre kamper fra Champions League-playoffen, i tillegg er det seks kamper fra engelsk Championsship. Det er også to kamper fra den norske cupen for kvinner.

Stoke City - Wigan Athletic 1,95 - 3,15 - 3,30 H (spillestopp kl. 20.55)





Stoke rykket ned fra Premier League sist sesong, og de har fått en forferdelig start i Championship. Etter tre serierunder har de fortsatt til gode å vinne.

Etter å ha tapt 1-3 mot Leeds i serieåpningen, har de spilt uavgjort i de to siste kampene sine mot henholdsvis Brentford (1-1) og Preston (2-2).

The Potters har klart å beholde nøkkelspillerne sine fra sist sesong. Joe Allen, Jack Butland, Darren Fletcher, Saido Berahino, Benik Afobe og James McClean er alle spillere med solid Premier League-erfaring.

Det er også en av grunnene til at mange har sett på dem som en av opprykksfavorittene i Championship denne sesongen.

Wigan har vært et heislag mellom League One og Championship de siste sesongene. For to år siden rykket laget opp til Championship fra League One, men de fikk en rask retur til nivået under.

Nå er Latics tilbake til samme sted de var for to år siden. Det var opprykkseksperten Paul Cook som ledet dem tilbake til nest øverste nivå.

Han har tidligere rykket opp med Chesterfield til League One, og han har rykket opp til League One med Portsmouth. Det var jobben han gjorde på på den engelske sørkysten som gjorde at Wigan fattet interesse for ham.

Cook sine menn har fått en grei start i Championship. De vant 3-2 hjemme mot Sheffield Wednesday i serieåpningen, deretter ble det 2-3-tap mot Aston Villa i Birmingham. Det var et surt tap, for Villa scoret 3-2-målet på overtid. I helgen ledet de 2-1 mot Nottingham Forest etter 90 minutter, men nok en gang var det et overtidsmål som ødela for dem. Kampen mot Skogvokterne endte 2-2.

Wigan har et bra tak på Stoke. De har bare tapt én av de siste seks kampene mot The Potters.

Disse lagene spilte sist mot hverandre i 2013, og det begynner å bli en stund siden. Det har vært store utskiftninger i begge lagene siden den gang.

Denne kampen blir antakeligvis målrik. Begge lagene har vist svakheter defensivt, og jeg tviler på at de klarer å tette igjen bakover før onsdagens match. Stoke jakter sin første seier for sesongen, og de har fordelen av å spille på hjemmebane. De har spillere som holder Premier League-nivå, men de har ikke klart å levere i Championship ennå. Nå tror jeg det løsner for Stoke. 1,95 for hjemmeseier er ok. Spillestopp er klokken 2055.