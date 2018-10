Strålende odds på Island

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på sju kamper fra Nations League med Spania - England som den klart mest interessante kampen. Ellers er det ganske labert, men i NHL er det hektisk kamppprogram for tiden og det spilles fire kamper natt til torsdag.

Island - Sveits H 4,00 (spillestopp kl 20.40)





Erik Hamren fikk alt annet enn en pangstart som ny trener for Island. 0-6 borte mot Island og 0-3 hjemme mot Belgia var hans to første kamper som landslagssjef. Island var som kjent med i sommerens VM-sluttspill i Russland. Innledet det mesterskapet med sterke 1-1 mot Argentina, men tapte så 0-2 mot Nigeria og 1-2 mot Kroatia og var ute av dansen etter gruppespillet. Hamren tok altså over etter VM og fikk en blytung start. Men torsdag kveld kom en gedigen opptur i en privatlandskamp borte mot VM-vinneren Frankrike. Var faktisk i føringen 2-0 etter 84 minutter, men to raske franske mål sørget for at det endte 2-2. Island har stort sett VM-troppen intakt og Gylfi Sigurdsson er fortsatt den islandske stjernespilleren. Island har levert en mengde sterke kamper hjemme i både EM-kvalifisering og VM-kvalifiseringen de senere årene. Kroatia, Nederland, Tyrkia og Ukraina er blant nasjonene som har reist fra Sagaøya med tap.

Sveits gjorde et bra VM-sluttspill og tok seg videre til åttedelsfinale sammen med Brasil fra sin gruppe, men i åttedelsfinalen ble det 0-1 tap mot Sverige. Knuste Island 6-0 hjemme i sin åpningskamp i Nations League. Fredag hang Sveits veldig godt med borte mot Belgia, men Romelu Lukaku scoret seiersmålet for Belgia seks minutter før slutt og endte med hjemmeseier 2-1. Trener Vladimir Petkovic har ingen fravær av betydning. Sveits vant ni av ti kamper i VM-kvalifiseringen, men måtte likevel gjennom playoff da Portugal var like gode i den gruppa.

Island må ha fått en opptur av den sterke bortekampen mot Frankrike torsdag og det er vrient å forstå at Sveits skal stå til 1,70 i odds i Reykjavik i kveld. 4,00 på Island er uten tvil kveldens mest spennende outsiderspill og vi tester hjemmeseier her.

