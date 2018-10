Strømsgodset elsker semifinaler

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Vi har et meget innholdsrikt langoddsprogram foran oss denne onsdagen. Det er klart for første semifinale i cupen her hjemme mellom Strømsgodset og Lillestrøm og i England skal det spilles fem åttedelsfinaler i ligacupen. Milan spiller utsatt Serie A-kamp hjemme mot Genoa i Italia. Både i Tyskland, Spania og Frankrike er det cup på menyen og i Allsvenskan er det fem kamper i midtukerunden som spilles onsdag. Her hjemme er det også håndball i Eliteserien både for kvinner og menn.

Strømsgodset - Lillestrøm pause/fulltid H/H 2,65 (spillestopp kl 19.55)





Den første av semifinalene spilles onsdag kveld og går direkte på NRK1. Midt i en svært hektisk bunnstrid i Eliteserien, skal altså disse to lagene kjempe om finalebillett.

Strømsgodset tok som ventet tre poeng hjemme mot Vålerenga lørdag kveld og forbedret sin situasjon betydelig i bunnstriden. Står med 29 poeng og har to poeng ned til nettopp Lillestrøm på kvalikplassen når det gjenstår tre serierunder. Søndag kveld skal Godset til Bergen for bortekamp mot Brann, mens laget i nest siste serierunde møter nettopp Lillestrøm på Marienlyst i serien. Godset tok seg til semifinale etter en noe overraskende 1-0 seier borte mot Haugesund i kvartfinalen. Marcus Pedersen er som kjent ute for resten av sesongen. Skuffende svake 5-3-6 på Marienlyst i seriespillet denne sesongen.

Lillestrøm gikk i ledelsen 1-0 borte mot Ranheim søndag, men endte opp med å tape 2-3. Det forsterket en allerede elendig bortestatitistikk til 2-2-10. Frode Kippe og Arnar Smarason var ikke med mot Ranheim, men er forventet tilbake til onsdagens semifinale. Lillestrøm har en meget viktig hjemmekamp mot Bodø/Glimt søndag og er altså på kvalikplass i øyeblikket, så får vi hvordan Jørgen Lennartsson legger opp til denne cupkampen.

Det står 7-1-0 på de åtte siste tilsvarende seriemøtene på Marienlyst og det må være klar fordel hjemmelaget onsdag. Strømsgodset har vært i åtte semifnaler i cupen gjennom historien og vunnet sju av dem. 1,80 på hjemmeseier er nok korrekt hjemmeodds, men litt lavt for et singelspill. Vi hever risikoen litt og spiller Godset H/H i en pause/fulltid dobbel. 2,65 er oddsen på det utfallet.

