Strømsgodset får det tøft i Tromsø

Et herlig langoddsprogram står foran oss søndag. Det spilles fire kamper i Eliteserien og de to siste kvartfinalene i den engelske FA-cupen står også på menyen. I Spania er både Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid i sving og i Italia er det en rekke kamper i Serie A. Ellers er det interessante kamper i både Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen.

Tromsø - Strømsgodset H 2,75 (spillestopp kl 17.55)

Ulrik Yttergård Jenssen er solgt, det samme gjelder for gode Aron Sigurdarson. Mens Tom Høgli er hentet hjem fra FC København. Tromsø var i trøbbel store deler av fjorårssesongen, men tilslutt berget laget plassen.Innledet svakt med å tape 1-4 borte for Start i seriepremieren og fortsatt dermed med å underprestere på bortebane. Helt greie 6-3-6 på hjemmebane i fjorårssesongen. Daniel Berntsen ble hentet fra Vålerenga tidligere denne uken og kan få si debut allerede søndag. Mannskapsmessig er det ingen spesielle problemer for Tromsø.

Strømsgodset var ganske klare favoritter hjemme mot Stabæk sin seriepremiere, men måtte nøye seg med 2-2. Flere eksperter har tippet Strømsgodset på andreplass denne sesongen. hadde en meget svak første halvdel forrige sesong, men avsluttet med åtte seire på de ti siste seriekampene. Bortetallene var likevel ikke bedre enn 4-5-6 og i 2016 hadde Godset 3-3-9 på reise. Eirik Ulland Andersen ble operert denne uken og er ute i en måneds tid. Kristoffer Tokstad sliter med en luftveisinfeksjon og er heller ikke med nordover.

6-3-1 i de ti siste tilsvarende seriekampene på Alfheim. Vi tror Tromsø reiser seg etter 1-4 tapet i Kristiansand og spiller H til flotte 2,75 i odds.

Brann - Bodø/Glimt H 1,85 (spillestopp kl 17.55)

Brann reiste til Trondheim og serieåpning mot Ranheim forrige lørdag, men kampen ble som kjent avlyst grunnet elendige baneforhold. Det er stilt visse forventninger til Brann denne sesongen og hjemme på Brann stadion står laget med 11-3-1 (2016-sesongen) og 8-4-3 (2017-sesongen). Gilbert Koomson er en meget spennende nykommer fra Sogndal, Samuel Sahin-Radlinger er ny keeper og Taijo Teniste er hentet som erstatter for Amin Nouri på backplass. Fredrik Haugen og Gilli Rolantsson har begge fornyet sine kontrakter. Torgeir Børven er solgt til Odd, mens Henrik Kjelsrud Johansen er hentet fra Vålerenga. Deyver Vega og Daniel Braaten er begge friskmeldte etter skadefravær, men ikke med i søndagens tropp. Kristoffer Barmen har slitt med influensa denne uken, men er med i troppen.

Nyopprykkede Bodø/Glimt fikk en flott debut med sin 3-1 seier hjemme mot Lillestrøm sist søndag. Kristian Fardal Opseth leverte på direkten også i Eliteserien og stod for to av målene. Det er nok først og fremst på Aspmyra at Glimt kommer til å ta poengene sine denne sesongen. Glimt hadde 3-3-8 i nedrykksesongen i 2016, 4-3-8 og 4-0-11 de to sesongene før der i Eliteserien og har historisk ikke vært et sterkt bortelag på øverst nivå. Spissen Geir Andre Herrem ble klar fra Åsane tidligere denne uken og er med i Glimts tropp som ellers stiller uforandret fra seriepremieren.

Hjemmesterke Brann skal ses med gode vinnersjanser i sin seriepremiere. 1,85 på hjemmeseier er fin odds og vi spiller Brann i kombinasjon med seier til Tromsø og får friske 5,09 i odds på denne hjemmedobbelen fra Eliteserien.