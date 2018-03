Strømsgodset skyter ut av startblokkene

En dag forsinket, men nå er Eliteserie-starten her for alvor! Det er seks herlige kamper på menyen fra klokken 18 og utover, så her er det bare å gni seg i hendene og se på norsk fotball igjen. På resten av kontinentet fortsetter det i samme, høyt tempo. Arsenal og Tottenham er blant lagene som skal i aksjon i England, mens det er fulle runder og toppkamper i resten av Europa. Det er også duket for avslutningen av Holmenkoll-helgen, med flere spennende øvelser.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Lørdag måtte vi notere et lite underskudd. Newcastles seier over Southampton til 2,40 ganger pengene var det eneste av tre tips som gikk inn.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Strømsgodset + Under 2,5 mål i Bodø/Glimt - Lillestrøm, samlet odds 3,15.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

Strømsgodset - Stabæk, H 1,70

I Drammen er det store forventninger etter den fantastiske andre halvdel av forrige sesong, der nedrykkskamp ble snudd til en fjerdeplass. Tor Ole Skullerud løste til slutt hvordan han skulle komponere laget og i vinter har de styrket seg med spillere som Herman Stengel, Amahl Pellegrino og Mostafa Abdellaoue, samtidig som de beholdt alle spillerne fra fjorårssesongen. Nei, årets Godset-versjon ser ut som en av de beste noensinne.

På hjemmebane har de alltid vært gode og fjorårets 10-3-2 var best i ligaen. Men: De tapte tilsvarende kamp 1-2 på 16. mai da de var inne i sin verste periode.

Gjestene har mistet sin kaptein i Morten Skjønsberg, som la opp etter forrige sesong, men har hentet inn Vadim Demidov til å fylle hans sko. Også viktige Lumanza på midtbanen er borte, men dette er en situasjon Stabæk er veldig vant med og trener Toni Ordinas har fått mye ut av et begrenset mannskap på sine halvannet år i trenerstolen.

Moussa Njie og Håkon Skogseid er begge ute en periode.

Middelhavsfareren Stabæk leverte helt godkjente 4-6-5 på reisefot sist sesong og har forutsetningene for å reprodusere det i år. Men Godset virker å være hakket foran akkurat nå og vi spiller H til 1,70.

Under 2,5 mål i Bodø/Glimt - Lillestrøm, 1,85

Serieåpninger har en tendens til å være en anelse forknytt og vi tror det blir langt mellom de store målsjansene her. Nyopprykkede Bodø/Glimt kommer med en helt egen selvtillit etter å ha fullstendig dominert OBOS-ligaen i fjor, men vet de ikke får det like lett i år - spesielt offensivt, mot langt bedre forsvar.

Lillestrøm var tidvis et av de tøffeste lagene å spille mot sist sesong og har på sitt beste et svært godt organisert forsvar. På bortebane er ikke Arne Erlandsen kjent for å ta mye risiko og det tror vi blir tilfelle også mot angrepslystne Glimt.

Gjestene kommer med en plan om å ikke gi Glimt noen sjanser og det tror vi de lykkes med. Her forventer vi en sjansefattig kamp og spiller under 2,5 mål til fristende 1,85 ganger pengene.

Med det får vi 3,15 ganger pengene for denne dobbelen. Klikk her for å levere!