Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips PL: Suksessen fortsetter for Liverpool og Salah

Oddstips Bundesliga: Deilig odds på formsterke Eintracht Frankfurt

Oddsdobbel søndag: Kveldsdobbel til over fem ganger pengene

Oddstips Serie A: To frekke outsiderspill

Tippetips: Juventus bombesikker på tippekupongen

V4 Århus: Søndagens lunsjtrav fra Danmark

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Fotball: Her er alle Deadline Day-overgangene

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 41 mill kr

Premier League: Alle overgangene i januar

Eliteserien: Sjekk vinterens overganger i Eliteserien

Søndagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i Premier League-oppgjøret mellom Liverpool og Tottenham. I tillegg er det meget spennende om Alexander Sørloth får sin debut for Crystal Palace. I Spania er det blant annet byderby mellom Espanyol og Barcelona og i Frankrike er det toppkamp mellom Monaco og Lyon.

Liverpool - Tottenham - Mohamed Salah scorer og Liverpool vinner - 3,30 - spillestopp kl 17.25



Ettersom Chelsea røk på et sensasjonelt 0-3 tap hjemme for Bournemouth i midtukerunden, avanserte Liverpool til 3. plass på tabellen med sin overbevisende 3-0 seier borte mot Huddersfield. Liverpool som rotet seg bort med 0-1 tap for Swansea i den nest siste seriekampen og røk ut av FA-cupen forrige søndag med hjemmetap 2-3 mot West Bromwich. I forrige hjemmekamp i Premier League ble det 4-3 seier mot Manchester City. Er fortsat uten tap på Anfield i serien denne sesongen (7-5-0) og har kun tre poeng opp til Manchester United før denne runden, og kun to poeng ned til Tottenham på 5. plass. Manager Jürgen Klopp har ingen nye skader eller karantener i sitt mannskap.

Tottenham som slo Manchester United 2-0 hjemme onsdag kveld og fortsatt er veldig godt med i toppkampen. Det skiller altså to poeng opp til Liverpool på 3.plass. 6-2-4 er svakeste bortestatistikk av topp fem-lagene. Nysignerte Lucas Moura er ikke aktuell til dagens kamp, men Serge Aurier er friskmeldt. Tottenham har ellers ingen nye skader eller karantener siden onsdagens kamp.

Det står 5-1-0 på de seks siste tilsvarende oppgjørene på Anfield. Kampoddsen på Liverpool-seier i dag er litt kjipe 2,05 og vi høyner heller risikoen litt. Liverpools toppscorer Mohamed Salah står med 19 seriemål, fordelt på 15 seriekamper. Han har scoret i sju av lagets tolv hjemmekamper. Vi setter derfor pengene på at Mohamed Salah scorer i dagens kamp og at Liverpool vinner til klart mer spennende 3,30 i odds.