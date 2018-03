Superpopulære Leksand fester grepet

Det er et magert langoddsprogram vi står ovenfor denne onsdagen. Landslagspausen er riktignok over, men klubbfotballen begynner ikke å rulle igjen før til helgen. Det er dog returkamper i kvartfinalene i kvinnenes Champions League, det spilles en kamp i den norske toppseiren for kvinner. Ellers er det ishockey som dominerer. Det spilles en kamp i opprykks/nedrykksserien i SHL, det er kvartfinalen i det finske sluttspillet og natt til torsdag spilles det fire kamper i NHL.

Leksand - Mora H 2,05 (spillestopp kl 19.25)





Andre kamp i best av sju-serien i kampen om en plass i neste sesongs SHL. Leksand vant første oppgjør med overbevisende 5-2 i Mora mandag kveld til tross for at Mora vant skuddstatistikken 36-19. Leksand ble nummer to i Hockeyallsvenskan bak Timrå. De to lagene spilte så en best av tre-serie, og der var Timrå best og dermed fikk Timår møte SHL-jumbo Karlskrona i den ene best av sju-serien (Karlskrona leder den serien med 2-0 i kamper etter gårsdagens 1-0 seier).

Når det gjelder Leksand så gjorde de altså en solid kamp mandag og er i førersetet i denne kampserien. Til tross for sin beliggenhet i Dalarna, er Leksand det mest populære hockeylaget i Sverige.

Mora rykket opp til SHL foran denne sesongen, etter å ha slått nettopp Leksand i samme playoff. Men denne sesongen har det vært mye rart og flere trenerbytter i det siste. Og avsluttet med kun å vinne en av de ti siste seriekampene etter ordinær tid.

Det skal være fordel Leksand i kveld og på en onsdag med lite alternativer, setter vi pengene på Leksand til godkjente 2,05 i odds.