Svake Norge sliter igjen

Tirsdagens langoddsprogram er rikholdig, men det er langt mellom høydepunktene. Vi kan trekke frem full runde i GET-ligaen, Norges kamp mot Slovakia i Bratislava, U21-herrenes kamp mot Irland og Danmarks VM-playoff mot irrenes seniorlandslag.

Mandag ble også en nedtur, med bom på det eneste tipset.

Slovakia + U til pause i Irland - Danmark, samlet odds 3,01.

Slovakia - Norge, H 1,72

Hjemmelaget kom på den viktige andreplassen i sin gruppe, bak kun England, men med svakest poengsum av alle de andreplasserte, kom de likevel utenfor playoffen. De tok også ledelsen borte mot Ukraina i en treningskamp forrie uke, men tapte den 2-1 til slutt.

Samtlige nøkkelspillere er med for vertsnasjonen, foruten midtbanemannen Juraj Kucka. De leverte knallsterke 4-0-1 på hjemmebane i kvalifiseringen.

Norge leverte på sin side en skrekkelig forestilling borte mot Makedonia og tapte fortjent 2-0 etter å ha skapt så å si ingen sjanser hele kampen. Et stort steg i feil retning for Lars Lagerbäck, som egentlig har oppnådd godkjente resultater etter han overtok.

Skadeproblemene får nok litt av skylden, viktige spillere som Joshua King, Omar Elabdellaoue, kaptein Stefan Johansen og Sander Berge er alle ute, blant andre. Dermed blir dette laget som stiller mot Slovakia i aften:

Slovakia - Norge i kveld klokken 18.00. Her er Norges lagoppstilling🇳🇴 pic.twitter.com/OjGj7GAvgQ — NorgesFotballforbund (@NFF_info) November 14, 2017

I kvalifiseringen leverte nordmennene skrekkelige på reisefot og tapte fire av fem kamper - unntaket var mot San Marino.

Slovakia har et godt fotballag, langt bedre enn Norges, og bør vise det i aften. Selv om 1,72 er noe kjipt med tanke på at kampen ikke betyr noe, blir det valget herfra.

Irland - Danmark, U til pause, 1,75

Vi har allerede argumentert for U ved fulltid og mener sjansene er enda større for dette tilfellet ved pause. 0-0 er resultatet fra første kamp og det betyr at begge lag kommer til å tenke safety first og gi motstanderne et absolutt minimum med muligheter.

At det er målløst til pause er langt fra utenkelig og vi spiller det til 1,75 her, det gir oss totaloddsen 3,01 på vår dobbel.

