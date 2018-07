Svensk oddsdobbel til over fem i odds

Ny uke står foran oss, og til helgen drar Eliteserien i gang igjen. Før dette skal vi igjennom enda flere kvalikkamper til Champions League og Europa League. Dagens langsoddsmeny er ikke det vi vil kalle en bred meny, det er det stikk motsatte. Men det spilles dog en kamp i både Superligaen og Allsvenskan. Her hjemme i Norge er det en kamp i Norsk Tipping-liga. Bryne kommer til Oslo, og gjester Vålerenga sitt andrelag.



Trelleborg - Hammarby - (1-0) B 2,35 (Spillestopp 18:55)

Vi prøver hele tiden å finne verdi i spille våres, men med så få kamper tilgjengelig for øyeblikket er vi nødt til å ta noen sjanser. Derfor må vi prøve oss på at Hammarby, som skal være best i dagens kamp, ikke bare vinner, men gjør det med to mål eller mer.

Trelleborg sliter for øyeblikket. Laget er helt nede på en 14.plass, og ligger på kvalikplass i nedrykksstriden. Syv hjemmekamper har Trelleborg spilt på langt i årets sesong. Det har endt i fem tap. (2-0-5) I tre av disse kampene har de tapt med to mål eller mer, og skal de unngå det i dag må de virkelig gjøre en av sine bedre kamper i år. Hammarby er nemlig et meget godt fotballag. I den siste kampen fikk Trelleborg hele 4-1 av AIK. Sistnevnte som sammen med Hammaraby er på toppen av tabellen i øyeblikket. Det var overkjøring. Laget har ikke tatt mye poeng den siste tiden. De siste fire kampene har endt tre tap og et uavgjort. Trelleborg trenger er avhengig av en god innsats snart, men vi tror ikke noe på at de vinner denne kampen.

Anton Tidemann finn en kjenning sist, og er ikke med til dagens kamp. Det samme gjelder Erik Andersson. Jasmin Sudic og Kofi Sarkodie er med i dagens tropp.

Hammarby har spilt seks bortekamper så langt i årets Allsvenskan. Laget har enda ikke tapt på bortebane (3-3-0). I øyeblikket er Hammarby på en andreplass, men har to kamper til gode på tabelltopp AIK. Om Hammarby vinner begge disse er de av poeng med AIK. Dagens bortelag begynte sesongen på en helt strålende måte. På de første ni kampene unngikk de å tape (8-1-0) og var svært sterke. På de siste fem har det blitt en seier. Etter en stund med litt lite klaff, knuste de Dalkurd hele 4-1 sist. Det var en viktig trepoenger.

Begrunnelse: 1,45 på ren borteseier er kjedelig, men 2,35 på at bortelaget vinner med to eller mer er langt mer interessant. Det er gode muligheter for at bortelaget klarer nettop dette. Det er dog ikke singelspill på dette objektet, og det gjør til at vi kombinerer med en kamp til fra Sverige.

Örgryte - AFC Eskilstuna - H 2,15 (Spillestopp 18:55)

Vi er altså over i Superettan her. To jevne lag møtes, men vi tror hjemmelaget drar det lengste strået. Det har vært en måneds sommerferie i Superettan før dette oppgjøret.

En morsom opplysning om denne kampen er at man ikke trenger å betale for å dra på kampen. Du kan se matchen, og så velge etterpå hva du synes den var verdt. Det kalles upplevelseskampen i Sverige. Artig greie.

Over til analysene:

Örgryte er egentlig et veldig sterkt hjemmelag, til tross for to meget sure tap på slutten. Laget vant sine fire første på hjemmebane, og var veldig sterke. I tre av disse kampene vant faktisk laget med to mål eller mer. Blant annet ble Halmstad, som i øyeblikket er på en tredjeplass, slått enkelt 2-0. Oppsiktsvekkende statistikk fra sesongen i fjor er at laget tok ni seiere, og havnet et stykke ned på tabellen. Åtte av disse seirene ble tatt på hjemmebane. Før sommerferien møtte de nettopp på dagens motstander, Eskilstuna. Det endte med poengdeling og 0-0. Det var etter rapportene en meget jevn kamp.

Etter en strålende start på sesongen for AFC Eskilstuna sin del, buttet det litt i mot før sommerferien. Laget sto med 6-3-1 på de første ti kampene. På de siste fem står laget med 1-3-1. Dette viser tydelig at laget ikke er i samme form som i starten. Bortestatistikken på de første sju er 3-2-2. Det er en hyggelig statistikk. Før ferien spilte de som nevnt over en meget tett og jevn kamp mot dagens motstander.

Begrunnelse hjemmeseier: Vi vet at dette er to jevne lag, men vi velger å ta stilling her. Hjemmelaget er gode på eget gress, og drar fordel av nettopp dette i dagens kamp. 2,15 på hjemmeseier er innafor. Vi kombinerer dette med tomålsseier eller mer til Hammarby, og får en totalodds på 5,05.