Sverige byr opp til fest i Stockholm

Mandagens langoddsprogram er dominert av den pågående EM-kvalifiseringen. Totalt er det åtte kamper som skal spilles i kveld og de fleste av dem er betydningsløse, blant annet Norges bortekamp mot Malta. Men i Dublin er det helt avgjørend kamp mellom Irland og Danmark. I tillegg til EM-kvalifiseringen, spilles det tre kamper i KHL og to kamper i NHL natt til tirsdag.

Sverige - Færøyene - handikap fulltid 0-3 - H 2,10 (spillestopp kl 20.40)

Råsterk borteseier for Sverige mot Romania fredag kveld og med 2-0 seier i den kampen, er Sverige klare for neste års EM-sluttspill. Janne Andersson velger å endre nesten hele førsteeelleveren til kveldens kamp og Alexander Isak er blant dem som starter. Han får selskap av Sebastian Andersson på topp. Andersson som spiller fast på Bundesliga-laget Union Berlin og står med fem mål i Bundesliga i høst. I tillegg overtar Pontus Jansson kapteinsbindet, mens playmaker Kristoffer Olsson også er ventet å starte i kveld og Olsson er blant de få som også normalt er fast til daglig.

Færøyene med klare bortetap

Færøyene røk 0-4 mot Norge fredag, et Norge uten både Martin Ødegård og Erling Braut Håland. I tillegg er også blitt 0-4 tap borte mot Spania, mens det endte 1-4 i bortemøtet mot Romania.

Til tross for en rekke utskiftninger, er det en bra ellever Sverige starter med i kveld. Og det kanskje ikke en ulempe med motiverte spillere i en slik kamp. Sverige vant bortekampen med 4-0 (Isak scoret to av målene da) og det er gode muligheter for lignende sifre i kveld. 2,10 på minimum firemålsseier til Sverige i kveld, er ikke så verst betalt.

