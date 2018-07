Svært god odds på KFUM

Lørdagens langoddsmeny har en blandet meny. Det er dog Norge, Sverige og Danmark som står i fokus. Det er full runde i både PostNord og Norsk Tipping-ligaen her hjemme. Det spilles og en kamp i Superligaen i Danmark, mens i Allsvenskan spilles det hele fire kamper.





Egersund - KFUM B - 2,40 (Spillestopp 15:55)

KFUM legger ut på langtur til Rogaland og møtet med Egersund. Gjestene trygt forankret i opprykksstriden, mens hjemmelaget i midtsjiktet på tabellen så langt.



Egersund startet sesongen meget svakt. Laget har dog spilt seg stort opp, og er ubeseiret på de siste sju kampene. Starten på høstsesongen ble dog svak. 2-2 borte mot klare bunnlaget Vard Haugesund. Egersund er svært gjerrige på eget gress. Står med 1-4-1 hjemme, og 4-4 i målforskjell på disse seks første kampene i idrettsparken i Egersund. De kan helt klart få med seg noe fra dagens kamp, men møter et lag som virkelig er i slaget for tiden og må spille opp mot sitt beste her.



KFUM har vært gode så langt. Bare et tap på de første 12 kampene er sterke tall. Laget ligger to poeng bak serieleder Hødd, og er for fult med i kampen om opprykk. På bortebane har gutta fra Ekebergsletta i Oslo pene 4-1-1 så langt. De var strålende mot Bryne nest sist. Det var utrolig sterkt å vinne i Bryne på den måten KFUM-spillerne gjorde det på. Høstsesongen ble startet med 2-2 i Osloderbyet mot reservene til Vålerenga. Denne kampen er det faktisk nesten utrolig at KFUM ikke vant. De hadde noen helt sinnsyke sjanser i andreomgang, og burde tatt tre poeng.

Begrunnelse for borteseier: Vi forstår egentlig ikke helt hvorfor hjemmelaget er klare favoritter i denne kampen. Bortelaget er i svært god form for tiden, og 2,40 på B må prøves her.