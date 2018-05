Svært spennende oppgjør venter oss i Wales

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Tirsdagens langoddsporgram er ikke veldig stort. Det er to høydepunkter denne tirsdagen. Den ene står Premier League for. Der spilles det en uhyre viktig kamp mellom Swansea og Southampton. Mens i Frankrike er det dukte for finale i cupen. Der møter gigantene Paris Saint-Germain trededivisjonslaget Les Herbiers.



Swansea - Southampton H 2,65 (Spillestopp 20:40)

Snakk om en være eller ikke være-match. Hjemmelaget ligger i øyeblikket på direkte nedrykksplass. På like mange poeng, men med bedre målforskjell ligger Southampton. Vertene møter Stoke i sin siste kamp, som allerede er rykket ned, mens bortelaget tar i mot serievinneren Manchester City i den siste og 38. kampen.

Hjemmelaget har egentlig vært ganske bra den siste tiden, men det er på bortebane laget har skuffet. Carlos Carvalhal sitt mannskap har altså ikke tatt en trepoenger siden 30. desember på bortebane. Av 19 bortekamper har laget tatt to seire. Da blir det tøft å holde seg i ligaen. Statistikken på hjemmebane ser dog mye lysere ut, og det finner vi oppsiktsvekkende. 4-1-1 på de siste seks er meget sterkt. Blant de fire seirene er både Arsenal og Liverpool slått. De holdt og lenge stand mot Chelsea, men hadde litt utur og tapte 1-0. Vi synes laget til tider spilte god fotball borte mot Bournemouth sist, men gikk på et surt tap. Det har vært en gjenganer på bortebane i år. Vi mener waliserne skal være favoritter i dagens kamp.

Kyle Naughton kan ventes tilbake i troppen, etter å ha gått glipp av sist ukes kamp mot Bournemouth grunnet mageproblemer. Sam Clucas kan ventes å være tilbake i varmen og inn i elleveren. Kyle Bartley er ikke aktuell til denne kampen.

Southampton har ikke imponert i år, men de tre siste kampene, der laget har tatt fem poeng, har gjort at de har tatt seg over nedrykkstreken. De møter City i siste kamp for sesongen neste helg. Selv om City ikke har noe å spille for, tror vi The Saintas får det tøft. Dermed er dagens bortekamp i Wales uhyre viktig. De har dog ikke en imponerende bortestatistikk. To trepoengere har laget tatt på bortebane i år. 1-5-5 er fasiten på de siste 11 bortekampene. Selv om laget gjorde en god figur mot Everton sist uke, tror vi de vil få det tøft med å vinne kveldens kamp.

Maya Yoshia er ikke aktuell til kveldens kamp, da han fikk rødt kort i den forrige kampen mot Everton. Midtbane Mario Lemina er høyst usikker. Steven Davis sliter med ankelen, og vil ikke blir klar.

Konklusjon: Vi tror hjemmefavøren til Swansea vil bli utslagsgivende i denne ekstremt viktige kampen. Vi går derfor all in på hjemmelaget, og synes 2,65 er spillbart.