Svært spillbar odds på Brattvåg

Lørdagens langoddsmeny har sitt fokus i Norge. Endelig er det dags for Obos-ligaen igjen. Vi får servert en kamp derfra i dag, men i morgen er det full runde. Det spilles og fire kamper fra PostNord-ligaen.

Nardo - Brattvåg B - 3,15 (Spillestopp 15:55)



Et meget viktig oppgjør når Brattvåg gjester Nardo til kamp på Nissekollen kunstgress. Begge lag under nedrykksstreken etter 11 spilte kamper.

Nardo er svake. 1-0-4 på de siste fem kampene er ikke hyggelig tall. De er i øyeblikket nest sist, med bare Vard Haugesund bak seg på tabellen. Tre poeng opp til trygg plass. 1-1-3 hjemme og bare to gevinster så langt i årets PostNord-liga er blytungt. Sist tapte Nardo 1-2 borte for Vidar. Nardo har altså gått Andre del av sesongen må bli bedre enn første del om nedrykk skal unngås. Vi tror nettopp dette blir tøft.



Gjestene fra Brattvåg ankommer Trondheim med to poeng mer enn Nardo så langt i årets PostNord-liga. Ja, det har seg slik at dette laget er voldsomt mye bedre på bortebane enn på eget gress. Hvorfor? Det er ikke enkelt å si, men dette er fakta. Brattvåg har 3-1-1 på fremmed gress så langt, men seks strake hjemmetap gjør situasjonen alt annet enn lys. Hjemmeformen må forbedres om nedrykk ikke skal være et faktum til høsten. Men vi tror faktisk de har en god mulighet til å vinne dagens bortekamp.

Begrunnelse: Vi synes Norsk Tipping gir altfor høy odds på borteseier i denne kampen her. 3,15 på at Brattvåg fortsetter å ta poengene sine på bortebane er god odds.