Svært viktig London-oppgjør på Stamford Bridge

Dagens langoddsmeny har innslag av øverste divisjon både i England, Spania, Tyskland og Frankrike. Det er flere interessante oppgjør, til tross for at topplagene Man City, Barcelona, Real Madrid og Bayern Munchen spilte lørdag. Et meget interssant oppgjør venter på Stamford Bridge. Oppgjøret mellom Chelsea-Tottenham er svært viktig med tanke på innpass i neste års Champions League.

Chelsea - Tottenham, H 2,10.

Med åtte kamper igjen av sesongen, er Chelsea fem poeng unna den viktige fjerdeplassen. Dagens oppgjør mot Tottenham, som er laget som ligger foran dem på tabellen, er derfor svært viktig. Chelsea kan for første gang siden 2005/06-sesongen slå Tottenham i årets begge ligakamper.

Contes mannskap tok seg videre til semifinale i Fa-cupen, da de slo ut Leicester etter ekstraomganger for to uker siden. Det ga The Blues en herlig følelse foran dagens oppgjør. Chelsea har spilt 15 hjemmekamper i år, og vunnet 10 av disse. Svært oppsiktsvekkende statistikk er at Chelsea ikke har tapt for Tottenham i de siste 27 hjemmekampene i ligaen.

Thibaut Courtois og Andreas Christensen er tvilsomme. Førstnevnte sliter en strekkskade, og det er mulig at vi får se Willy Carvallo i mellom stengene for Chelsea. Ross Barkley og David Luiz er ikke tilgjenglig til dagens kamp.

Gjestene har hatt en god sesong og kommer med en sterk borteform. Seks kamper uten tap inn mot dette oppgjøret er sterk kost. Statistikken viser dog at Stamford Bridge er en bane Tottenham ikke liker seg på, vi må faktisk helt tilbake til 1990 for å finne sist gang Spurs tok med seg tre poeng.

Dagens store spørsmål før kampen har hvert om Harry Kane blir klar. Tottenham-manager Mauricio Pochettino har tatt den engelske landslagspilleren med i troppen, men uttaler at han må testes før kampen, og fortsatt er meget tvilsom. Harry Winks er ute med ankelskade, og vil neppe spille dagens kamp.

Både statistikk og tabellposisjon gjør at vi sjanser på en hjemmeseier. Chelsea er med tap så godt som hengt av i kampen om Champions League plassen neste sesong. H til 2,10 spilles.

