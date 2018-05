Swansea overrasker alle i Bournemouth

Sportspill øvrige lørdagsmeny:

Dagens tippetips: Trønder-derbyet blir Tippekupongens høydepunkt

Gedigen V75-omgang: Du kan bli mangemillionær i V75 på Örebro

V4 Ørebro: Spennende V4-omgang med norske sjanser i monteløpet

Dagens oddsdobbel: Dagens dobbel gir oss over fire ganger

Oddssingel Eliteserien: Ranheim trives på Lerkendal

Toppserien: Her ser du helgens oppgjør i Toppserien for kvinner

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt. Vi har her hjemme i Norge trønder-derbyet mellom Rosenborg og Ranheim som det klare høydepunktet. I England er det og flust av kamper. Det er og flere kamper i de øverste divisjonene i både Spania, Italia, og Tyskland.

Bournemouth - Swansea B 3,05 (Spillestopp 15:55)

I denne kampen har hjemmelaget null og niks å spille for, mens bortelaget er på meget viktig poengjakt.



Bournemouth har ikke vært like sterke som vanlig hjemme på Vitality Stadium denne sesongen (7 tap) Laget har 1-3-4 på de siste åtte kampene , og tre strake tap på de siste tre. Formen til Eddie Howe sitt mannskap er med andre ord ingenting å skryte av, og det virker ut som energien har gått ned litt mot slutten av sesongen. Jeg synes uansett hjemmelaget kan være fornøyd med årets sesong totalt sett. På skadelisten er Stanislas, Smith og Wiggins. Ingen av disse er aktuelle til dagens kamp.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1,- første måned !

Swansea jakter desperat poeng for å overleve i årets Premier League. Laget med tilhørighet i Wales har kun et poeng ned til Southampton, som ligger under streken. Dette gjør denne kampen ekstremt viktig. Swansea har en inngang til denne kampen med 0-2-4 på de siste seks, og må forbedre seg kraftig for å styre skuta unna nedrykk. De har tre kamper igjen å spille av serien, og dagens kamp er særs viktig. Vi tror på en god innsats av bortelaget, og at de kan overraske med en trepoenger denne lørdagen. Fer, Wilfried, Bartley og Fernandez er alle tvilsomme til oppgjøret.

Bortelaget må ha poeng, og mot et hjemmelag med lite å spille for synes vi 3,05 på borteseier er veldig spillbart.