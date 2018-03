Tøff åpningskamp for Vålerenga

Mandagens langoddsprogram byr på både Eliteseriefotball her hjemme og Premier League-fotball. Kristiansund tar imot Vålerenga hjemme, mens Stoke tar imot den suverene serielederen Manchester City i Premier League. I tillegg er det kamper både i La Liga og Bundesliga, samt dansk superliga. I Sverige spilles det hockey. Playinn til kvalserien for kvartfinale i SHL og playoff for kval til SHL. Raw Air har forflyttet seg til Lillehammer og der er det kvalifisering i kveld.

Kristiansund - Vålerenga H 2,65 (spillestopp kl 18.55)





Ranheim -Brann måtte som kjent avlyses lørdag pga baneforholdene, men ellers ble alle seks Eliteseriekampene søndag spilt som oppsatt.

Kristiansund var spådd nord og ned i sin debutsesong i Eliteserien i fjor, men Christian Michelsens gutter klarte seg utmerket og endte faktisk helt oppe på 7. plass med totalt 40 poeng. Kristiansund avsluttet med tre strake seire og var uten tap på de fem siste serierundene. Hjemme på Kristiasund stadion serieåpnet laget med å tape 0-1 mot Molde, men siden ble det kun ett hjemmetap (6-7-2) og det tapet kom av alle ting med nedrykkslaget Viking. Brann og Strømsgodset var blant lagene som ble slått, mens både serievinner Rosenborg og Sarpsborg på 3. plass ble holdt til uavgjort. Mannskapet er mye av det samme, men Bendik Bye (fra Sogndal) og Stian Aasmunden er to spennende nykommere. Midtstopper Nikita Baranov rekker neppe kveldens kamp, ellers skal det ikke være fravær for Kristiansund.

Vålerenga fikk ikke sving på sakene i Ronny Deilas første sesong som trener. Endte tilslutt på 8. plass (plassen bak Kristiansund) og det skyldtes ikke minst elendige 3-2-10 på bortebane. Med stallen har det skjedd en god del. Christian Grindheim har forlatt klubben (fikk ikke ny kontrakt), Moa er borte, gode Rasmus Lundström forsvant til AIK i fjor sommer og Herman Stengel er forsvunnet til Strømsgodset. Inn er kommet blant annet Amin Nouri fra Brann, Sam Johnson fra Djurgården, Felipe Carvalho fra Malmö og Ernest Agyiri på lån fra Manchester City. Det betyr at det er en god del utskiftninger foran denne sesongen for Vålerenga.

Det endte 1-1 i tilsvarende seriemøtet i Kristiansund forrige sesong, ekspertene har nesten like liten tro på Kristiansund foran denne sesongen. Men entusiasmen på Nordmøre er ikke blitt mindre og det er ingen tvil om at Kristiasund blir vanskelige å tukte på Kristiasund stadion. Vålerenga var meget svake på bortebane i 2017. Vi setter pengene på hjemmeseier til 2,65 i odds.