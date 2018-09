Tidligere Brann-profil har løftet AC Horsens

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr blant annet på den meget viktige Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Tromsø, det er hett byderby mellom Fenerbache og Besiktas i den tyrkiske Superligaen. I tillegg er det en kamp fra Allsvenskan i Sverige og to kamper fra Superettan, det er kamp i den danske superligaen og det er kamper fra portugisisk toppserie, det er en kamp i Ligue 2 og en kamp fra spansk Segunda.

Det er vanskelig å bli klok på OB denne sesongen. De spilt bra fotball, men resultatene har latt vente på seg. Fyn-laget har kun vunnet én av de ni første seriekampene så langt. Dermed ligger de nede på delt sisteplass i den danske Superligaen med seks poeng.

De var favoritter mot nyopprykkede Esbjerg i forrige serierunde. De spilte en brukbar kamp, som så mange andre ganger denne sesongen, men gikk av banen uten poeng. OB tapte kampen 0–2. Det var andre kampen på rad at de gikk målløse av banen.

OB fortsetter dermed den elendige sesongstarten. Jakob Michelsen & Co må levere etter hvert, hvis vil laget måtte kjempe i bunnen av tabellen.

Casper Nielsen gjorde comeback mot Esbjerg etter å ha vært borte med skade, mens Jens Jakob Thomasen var tilbake på benken. Begge vil antakeligvis få muligheten mot Horsens. Mikkel Desler og tidligere Stabæk-keeper Mande Sayouba er begge ute med skader. Ryan Johnson Laursen var også på skadelisten da laget møtte Esbjerg, og han er usikker til mandagens kamp i H.C. Andersens fødeby.

AC Horsens har klatret på tabellen etter at den tidligere Brann-profilen Sivert Heltne Nilsen kom til Danmark. Jylland-klubben har kun tapt én av de seks kampene etter at Heltne Nilsen ble hentet fra Brann. Laget viser fin form. De har to seire og to uavgjorte på de fire siste kampene.

AC Horsens-trener Bo Henriksen fikk endelig inn angriperen han har ventet på, og Kasper Junker slo til i debuten mot AGF, hvor han scoret 1-0-målet. De spilte en bra kamp i lokalderbyet mot AGF, selv om det meste handlet om å forsvare ledelsen i annen omgang.

Horsens vant kampen 3-2, og de ble dermed det første laget som slo David Nilsen og AGF denne sesongen.

Horsens var svært gode på hjemmebane sist sesong, og den tendensen har fortsatt denne sesongen. De har ennå ikke tapt hjemme.

På bortebane har det gått litt mer opp og ned. De har tapt borte mot Sønderjyske (0–2) og FC Midtjylland (0-3), men de har også vunnet mot FCK (2–1) og i forrige bortekamp slo de Nordsjælland 1–0.

Bo Henriksen har bra bredde i troppen. De har hentet inn en del nye spillere i løpet av sen sommeren, og i tillegg har flere av spillerne på skadelisten blitt friskmeldt.

OB skal få kjørt seg mot Kasper Junker og angrepsmakker Sammy Skytte. Det var mye snakk om den gode debuten til Junker sist, men Skytte var den spillerne som imponerte mest mot AGF. Den tidligere Silkeborg-spiller har en enorm fysikk, og jeg tror OB-forsvaret får noe å bryne seg på i kveld.

Horsens fikk en flying start på sesongen, da de slo Ståle Solbakkens FCK på bortebane i forrige serierunde, men etter seieren kom et par svake kamper. Før bortekampen mot OB har de spilte fire kamper på rad uten tap. Horsens har ambisjoner om å komme blant de seks beste lagene i Superligaen, og de vil klatre opp til fjerdeplass med seier på Fyn.

Jeg tror ikke det skjer. Tre av de fem siste kampene mellom OB og Horsens har endt med poengdeling. Jeg tror mandagens kamp ender med poengdeling. OB har tross alt vært brukbare på hjemmebane. De har tre uavgjorte og ett tap hjemme så langt, men de har blant annet møtt FCK og FC Midtjylland, så de har hatt tøff motstand. Uavgjort gir finfine 3,55 i odds. Spillestopp er klokken 1855.

