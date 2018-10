Tidligere Brann-profil i nedrykkstrøbbel

De to neste ukene skal det være landskamper i Nations League og det betyr at det er opphold i alle de store ligaene rundt omkring i Europa, inkludert Eliteserien her hjemme. Det bærer da også mandagens langoddsprogram preg av. Det spilles riktignok en kamp i Allsvenskan, men ellers er det Ligue 2, Segunda og 2. bundesliga som gjelder. I tillegg er NHL i gang og herfra er det tre kamper på mandagens liste, alle spilles mandag kveld.

IK Frej - Jönköpings Södra H 2,35 (spillestopp kl 18.55)





Frej er ikke ukjent med å kjempe mot nedrykk fra Superettan, etter at laget rykket opp fra divisjon 1 etter 2014-sesongen. I 2015-sesongen endte laget laget tredje sist og måtte i kvalik. I 2016-sesongen gikk det vesentlig bedre og laget endte på 10. plass. I fjorårssesongen endte laget igjen tredje sist, men beholdt plassen. Det er samme visa denne sesongen. Med fem seriekamper igjen å spille, er det riktignok sju poeng ned til Landskrona på direkte nedrykk. Men ned til Jönköpings Södra på kvalik skiller det kun ett poeng. Frej har tatt 18 av sine 28 poeng på hjemmebane og har flotte 4-1-1 på sine seks siste hjemmekamper, blant annet 3-2 mot opprykksjagende Falkenberg.

Jönköpings Södra rykket ned fra Allsvenskan etter forrige sesong og hentet blant annet den tidligere Brann-spissen Jakob Orlov før denne sesongen. Men verken for Orlov (4 seriemål) eller for Jönköpings Södra har det blitt noen stor sesong. Med fem seriekamper igjen å spille ligger Jönköpings Södra på kvalikplass med sine totalt 27 poeng. Har riktignok seks poeng ned til Landskrona på kvalikplass. Svake 4-1-7 på bortebane.

IK Frej tar et markant skritt vekk fra nedrykksstriden med seier i kveld og har altså vunnet fire av sine seks siste hjemmekamper. 2,35 på hjemmeseier er fin odds og spilles.

