T.J. og Washington Capitals pøser inn mål

Det er et ganske omfattende langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen, men som kjent er det landslagspause og dermed er det også mye ymse på menyen. Det spilles et par kamper i Norsk Tipping-ligaen og det er en privatlandskamp på menyen. Ellers er det håndball og ishockey. Her hjemme spilles det fire kamper i Eliteserien for menn i håndball og det spilles en kamp i Eliteserien for kvinner. I Sverige er det full runde i Hockeyallsvenskan og her hjemme er det tre kamper i 1. divisjon. Natt til torsdag spilles det tre kamper i NHL.

Washington Capitals - Vegas Golden Knights - T.J. Oshie scorer mål (inkludert overtid) - 3,00 (spillestopp 01.55)





NHL er såvidt kommet i gang og natt til torsdag er det klart for kamp mellom forrige sesongs Stanley Cup-finalister. Den ble vunnet av Washington Capitals med 4-1 i kamper.

Capitals innledet denne sesongen med å smadre Boston Bruins 7-0 hjemme i Capitol One Arena. Dagen etter var laget involvert i en meget målrik bortekamp mot Pittsburg Penguins som endte med overtidsseier 7-6 til Penguins.

Vegas Golden Knights ble etablert før fjorårssesongen og til alles store overraskelse tok de seg hele veien til Stanley Cup-finalen. Innledet denne sesongen med 2-5 tap hjemme for Philadelphia Flyers, før det ble overtidsseier borte mot Minnesota Wild med 2-1 søndag kveld norsk tid. Mandag ble det så 2-4 tap borte mot Buffalo Sabres. Således har det ikke vært noen pangstart for Vegas hittil. Men grunnserien består av 82 kamper, så det er en evighet igjen av sesongen enda.

Det har vært mange overraskelser i NHL hittil og vi lanserer derfor ikke noe HUB-spill i nattens kamp. Da er det klart mer interessant å sette et målscorerspill. Aleksandr Ovetskjin er den store scoringsmaskinen for Capitols, men oddsen på at han scorer mål er moderate 1,95. Ovetskjin har scoret ett mål i begge Capitols to første kamper. Men flest mål for Washington Capitols hittil er det T.J. Oshie som har. Han scoret ett mål i åpningskampen hjemme mot Boston Bruins og han noterte seg for to nye scoringer mot Pittsburgh Penguins. T.J Oshie noterte seg 18 scoringer i fjorårssesongen og hele 33 scoringer i sesongen 2016/17 og han stod for 26 scoringer i sesongen 2015/16. I tillegg noterte T.J. Oshie seg for åtte mål under vårens sluttspill.

3,00 er oddsen på at formsterke T.J. Oshie noterer seg for mål i nattens kamp hjemme mot Vegas. Det er fin odds og formspillere er det alltid verd å sette penger på.

