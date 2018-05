To herlige outsiderspill i Premier League

Sportspills øvrige søndagsmeny:

En vidunderlig fotball-søndag står foran oss og det bærer naturligvis søndagens langoddsprogram også preg av. Det er klart for sesongens siste serierunde i Premier League og samtlige kamper der starter kl 15.55. I tillegg er det naturligvis Eliteserie, der det skal spilles seks kamper søndag og i OBOS-ligaen er det full runde. Legg så til kamper fra både Serie A, La Liga og Allsvenskan og du har litt av det vi kan glede oss til.

Newcastle - Chelsea H 4,60 (spillestopp kl 15.55)





Etter en flott periode med fire strake seire og mer eller mindre sikret kontrakt, gikk Newcastle på sitt fjerde strake tap borte mot Tottenham onsdag kveld da det ble 0-1 tap. Likevel var det en klart forbedret innsats av Newcastle som har gjennomført en bra sesong og ender rundt 10. plass på tabellen. Totalt 7-4-7 på hjemmebane og både Manchester United og Arsenal er blant lagene som er slått, i tillegg ble Liverpool holdt til uavgjort. Kenedy og Islam Slimani er ute for hjemmelaget.

Chelsea kan i teorien fortsatt ta seg forbi Liverpool og kapre 4. plassen. Men det er avhengig av at et skjerpet Liverpool taper hjemme mot Brighton og Liverpool har altså ikke et hjemmetap denne sesongen. Chelsea spiller FA-cupfinale mot Manchester United neste helg og har nok blikket rettet mot den allerede. 10-3-5 på bortebane denne sesongen og har kommet mot Crystal Palace, West Ham, Watford og de to Manchester-lagene. Thibaut Courtois spilte ikke onsdag, men er ventet tilbake i ettermiddag. For øvrig har Antonio Conte får utfordringer med sitt lag.

4,60 på hjemmeseier er så frisk odds at her må vi til lukene.

Huddersfield - Arsenal H 5,20 (spillestopp kl 15.55)





Nyopprykkede Huddersfield sikret fornyet kontrakt i Premier League med 1-1 borte mot Chelsea onsdag kveld og sist søndag maktet altså laget å ta poeng borte mot Manchester City (0-0). De har slått Manchester United på hjemmebane tidligere i sesongen og selv pm man kan argumentere for at laget ikke vil være så motiverte søndag, tror vi heller tvertom. Hjemmekamp mot Arsenal er trolig en perfekt avslutning på sesongen.

Arsenal fornekter seg ikke på bortebane og onsdag gikk laget på sitt ellevte bortetap denne sesongen når det ble 1-3 tap mot helt formløse Leicester. Kun tre bortekamper har Arsenal vunnet denne sesongen i det som må betegnes som en helt mislykket sesong. Faktisk har ikke Arsenal tatt ett eneste bortepoeng i 2018 og de står med sju strake tap på bortebane. Konstantinos Mavropanos ble utvist mot Leicester og soner karantene. Mesut Özil , Mohamed Elneny, Laurent Koscielny og Santi Cazorla er ute med skader.

Lørdag kveld var oddsen på hjemmeseier 3,80, søndag morgen er den hevet til 5,20. Oddsen på hjemmeseier her er svært godt betalt med tanke på Arsenals vedvarende underprestering på bortebane denne sesongen og denne må vi teste.