Toppkampen ingen vil tape

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er ti kamper fra den engelske ligacupen, hvor blant andre Manchester United, Leicester, Wolverhampton og Manchester City er i aksjon. Det er samtidig midtukerunde både i La Liga, Bundesliga og Serie A denne uken, og ikke minst er det duket for en høyinteressant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Mjøndalen og Aalesund.

Mjøndalen - Aalesund U 3,15 (spillestopp kl 18.55)





Det er klart for toppkamp i OBOS-ligaen på Isachsen stadion i kveld, når Mjøndalen på 3. plass tar imot serieleder Aalesund. Etter at Viking slo Sogndal 2-0 hjemme søndag ettermiddag, er Sogndal nå etter all sannsynlighet parkert i kampen om direkte opprykk, og dermed er det Aalesund, Viking og Mjøndalen som kjemper om de to direkte opprykksplassene. Status før kvelden kamp er Aalesund på 1. plass med 49 poeng og 26 plussmål, Viking på 2. plass med 49 poeng og 20 plussmål og Mjøndalen på 3. plass med 46 poeng og 19 plussmål. Viking da naturligvis med en kamp mer spilt. Mjøndalen vil med ettmålsseier i kveld fortsatt være på 3. plass (lik målforskjell som Viking, men færre scorede mål), men tomålsseier vil altså sende bruntrøyene tilbake på direkte opprykksplass.

NB! Ca 160 millioner kroner i Vikinglotto-potten på onsdag. Her kan du levere kupongen!

Mjøndalen er i strålende form og står med 11-3-1 på sine femten siste seriekamper, men hjemme på Isachsen stadion har faktisk laget kun vunnet fire av elleve spilte kamper og tatt 18 poeng (4-6-1). Faktisk har Mjøndalen en klart større poengfangst på bortebane (9-1-2). 14-9 i målforskjell på 11 spilte hjemmekamper, forteller at Vegard Hansens gutter ikke er lette å score på. Olivier Occean og Tonny Brochmann er begge usikre til kveldens kamp.

Aalesund gikk på en lei bortesmell mot Ullensaker/Kisa i forrige bortekamp og røk 0-3. Sist søndag kom laget under med 0-1 hjemme mot Kongsvinger, men Sondre Fet sikret 2-1 og tre meget viktige poeng med sin scoring ett minutt på overtid. Aalesund har vært litt opp og ned i det siste og har faktisk tapt to av sine seks sister seriekamper (3-1-2). Både Holmbert Fridjonsson og Oddbjørn Lie er friskmeldte til kveldens kamp, og dermed er det kun Robert Sandnes og Jernade Meade som mangler for sunnmøringene i kveld.

Aalesund har blant annet Viking igjen hjemme i Aalesund i løpet av de seks siste serierundene etter denne og vil garantert leve godt med poengdeling i kveld. Mjøndalen har også igjen hjemmekamp mot Viking og har ellers et forholdsvis overkommelig program på de seks siste seriekampene. Mjøndalen har spilt uavgjort i seks av elleve hjemmekamper denne sesongen og dermed synes uavgjort som det mest aktuelle spillet i kveldens toppkamp. Og oddsen på U er klart akseptable 3,15.

Her kan du levere spillet