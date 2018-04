Torsdagsdobbel til sju i odds

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Det er et ganske så innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. Både Bodø/Glimt og Rosenborg skal ut i NM's første runde og det spilles tre kamper i Allsvenskan. I tillegg er det uvanlig nok to Premier League-kamper på en torsdag og de fire siste kampene i midtukerunden i La Liga går også av stabelen torsdag. I tillegg er det toppkamp de luxe i den danske superligaen mellom FC Midtjylland og Brøndby.

Alaves - Girona H 2,25 (spillestopp kl 19.25)

Det så mildt sagt mørkt ut for Alaves etter de ti første serierundene. En seier og ni tap var fasiten og alt tydet på nedrykk. Men 11-2-9 på de neste 22 seriekampene, har gjort at Alaves forlengst har sikret ny kontrakt. Står med totalt 38 poeng oag har med det 11 poeng ned til Deportivo La Coruna, og i tillegg en kamp tilgode. Står uten tap på sine tre siste seriekamper og de to siste er begge vunnet. Solide 7-1-1 på de ni siste hjemmekampene. Forsvarsspilleren Carlos Vigaray (ni seriekamper fra start) og spissen Ruben Sobrino (12 seriekamper fra start) er begge usikre til kveldens kamp.

Nyopprykkede Girona har gjort en strålende sesong og er helt oppe på 10. plass med totalt 44 poeng. Det kan se ut som Girona er "mett" nå, kun ett poeng er tatt på de fire siste seriekampene. Og det er på hjemmebane laget har prestert klart best (8-3-5), borte viser tallene 4-5-7. Midtbanespilleren Alex Granell (28 seriekamper fra start) må sone karantene for gule kort i kveld.

Hjemmesterke Alaves må sees må flott sjanse i kveld og 2,25 i odds på hjemmeseier er finfin odds.

Brommapojkarna - Elfsborg H 3,10 (spillestopp kl 18.55)

Lille Brommapojkarna er tilbake i Allsvenskan for første gan siden 2014-sesongen. Er ikke levnet de store mulighetene denne sesongen, og ikke uventet er begge bortekampene tapt. 1-2 mot IFK Norrköping i seriepremieren og 0-4 mot serieleder Hammarby mandag kveld. Men laget kommer garantert til å bite mye bedre fra seg på hjemmebane og den eneste hjemmekampen hittil endte med 2-0 seier mot gode Häcken. BP hadde solide 12-1-2 hjemme på Grimsta IP i opprykkssesongen fra Superettan. Midtbanespilleren Alexander Nilsson som var i startoppstillingen i seriepremieren er usikker, ellers har ikke trener Luis Pimenta noen skadebekymringer i sitt lag. Pimenta overtok Brommapojkarna ved nyttår og har som kjent en fortid som Kongsvinger-trener.

Elfsborg gjorde en skuffende sesong i 2017 og endte på 8. plass, hele 25 poeng bak serievinner Malmö. Meget svake 3-5-7 på bortebane i fjorårssesongen og har hatt en meget svak innledning på denne sesongen. Tre strake ettmålstap er bokført og to av de kampene er spilt hjemme i Borås. Jimmy Thelin som opplevde stor suksess som trener for Jönköpings Södra, har ikke fått noen god start på sin karriere som Elfsborg-trener. Men Thelin kan i det minste glede seg over at han har ingen viktige fravær i sitt lag.

Brommapojkarna slo altså Häcken i sin eneste hjemmekamp til nå og Elfsborg er ikke på Häckens nivå. 3,10 på hjemmeseier i kveld er flott odds og kombineres med seier til Alaves og gir oss en torsdagsdobbel på meget friske 6,98 i totalodds.