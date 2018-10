Tottenham får det ikke lett i Eindhoven

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen. Åtte kamper fra Champions League med storoppgjør som Barcelona - Inter og Paris Saint-Germain - Napoli som de aller største godbitene. Både Liverpool og Tottenham skal også i aksjon. I tillegg er det fire kamper fra engelsk Championship. Det er masse ishockey på menyen. Full runde i hockeyallsvenskan og tre kamper fra norsk 1. divisjon, i tillegg spilles det fire kamper i NHL natt til torsdag. På håndballfronten spilles det fire kamper i Eliteserien for kvinner.

PSV Eindhoven - Tottenham H 3,45 (spillestopp kl 18.50)





Midtukekupongen innledes med en viktig kamp i gruppe B, der en eventuell taper av denne kampen, er ute av kampen om sluttspillet. Begge lagene står med null poeng etter de to første rundene, mens Barcelona og Inter står med seks poeng.

PSV innledet borte mot Barcelona og selv om den kampen endte med 0-4 tap, hang PSV mye bedre med enn det sluttresultatet indikerer. Tre av Barcelonas mål kom det siste kvarteret. I hjemmekampen mot Inter sist tok PSV ledelsen 1-0, men endte opp med å tape 1-2 i en jevnspilt kamp. Hjemme i Eredivisie har PSV feid all motstand til side og vunnet samtlige ni seriekamper hittil. PSV har kun Ryan Thomas ute med skade, men har til gjengjeld heller ikke spilt denne sesongen.

Tottenham er i trøbbel etter å ha tapt sine to første. Ledet 1-0 borte mot Inter i åpningskampen,men endte opp med å tape 1-2. Var sjanseløse hjemme mot Barcelona sist og tapte 2-4. Slik resultatene har vært hittil, må nok Tottenham ha tre poeng her, for å kunne avansere til sluttspillet. I premier league tok laget sin femte strake seier i helgen, da West Ham ble slått 1-0 borte. Tottenham var også med i Champions League forrige sesong, vant sin gruppe, men røk for Juventus i åttedelsfinalen. Mandag kveld er det toppkamp hjemme mot Manchester City i Premier League. Danny Rose, Dele Alli og Jan Vertonghen er fortsatte ute med skader for Spurs, men både Christian Eriksen og Mousa Dembele var tilbake i lørdagens seriekamp mot West Ham.

Undertegnede lanserte spill på PSV Eindhoven hjemme mot Inter for tre uker siden og da var oddsen rundt 3,00 i odds på PSV. Som tok ledelsen i den kampen, men endte opp med å tape 1-2. Men PSV var med for fullt hele veien. I kveld er oddsen på PSV 3,45, mens Tottenham er priset til 1,87. Det er ingen tvil om at verdien ligger på hjemmeseier og vi prøver PSV også i kveld.

