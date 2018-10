Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Midtukekupong med semifinaler i cupen

Oddssingel NM: Strømsgodset elsker semifinaler

Oddssingel ligacup: Tottenham får det tøft mot West Ham

V4/V5 Bro Park: Herlig onsdagsgalopp fra Bro Park

Vikinglotto: Utrolige 262 millioner i Vikinglotto

Vi har et meget innholdsrikt langoddsprogram foran oss denne onsdagen. Det er klart for første semifinale i cupen her hjemme mellom Strømsgodset og Lillestrøm og i England skal det spilles fem åttedelsfinaler i ligacupen. Milan spiller utsatt Serie A-kamp hjemme mot Genoa i Italia. Både i Tyskland, Spania og Frankrike er det cup på menyen og i Allsvenskan er det fem kamper i midtukerunden som spilles onsdag. Her hjemme er det også håndball i Eliteserien både for kvinner og menn.

NB! Onsdag er det 262 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18:00. Lever kupongen her!

West Ham - Tottenham H 2,60 (spillestopp kl 20.40)



Reprise av seriekampen som ble spilt London stadium for kun ti dager siden. Den kampen vant Tottenham 1-0. West Ham har hatt en rufsete start på sesongen og kun tatt åtte poeng. Sterkt bortepoeng mot Leicester i helgen dog. Har holdt Chelsea til 0-0 og slått Manchester United 3-1 hjemme allerede i seriespillet. Tok seg til åttedelsfinale etter å ha smadret League Two-laget Macclesfield hele 8-0 hjemme i 3. runde. Tapende kvartfinalist de to foregående sesongene i ligacupen. Marko Arnautovic, Andy Carroll, Winston Reid, Carlos Sanchez og Manuel Lanzini er ikke aktuelle for hjemmelaget, men Mark Noble som ble utvist i helgens seriekamp mot Leicester, kan spille da hans karantene ikke starter før lørdag.

Tottenham var i aksjon så sent som mandag kveld hjemme mot Manchester City i Premier League. Tapte den kampen fortjent 0-1. Det var sesongens tredje tap for Spurs som ligger på 5. plass med 21 poeng ettersom de sju øvrige seriekampene er vunnet. 2-2 hjemme mot Watford i 3. runde, men sikret avansement etter straffesparkkonkurranse. Mauricio Pochettino kan muligens bruke Dele Alli og Christian Eriksen da ingen av disse spilte mot Manchester City. Pochettino sier også at han vil bruke spillere som ikke har vært involvert i de siste kampene, hva nå det måtte bety.

Disse to lagene møttes også i åttedelsfinalen i ligacupen forrige sesong. Den kampen ble spilt på Wembley. Til tross for at Tottenham tidlig var i 2-0 ledelse, snudde West Ham og vant 3-2 og tok seg videre. Tottenham kommer garantert til å rotere på sitt lag i kveld, all den tid denne spilles kun to dager etter seriekampen mot Manchester City. Det bør være fordel West Ham. 2,60 på hjemmeseier spilles.