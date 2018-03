Tottenham har ikke råd til feilsteg

Det er en flott tippekupong som venter oss søndag, med hele seks kamper fra norsk Eliteserie-start - denne gangen kan ingenting stoppe Eliteserie-ballen fra å rulle. Ellers krydres den med lekre oppgjør fra England, Frankrike, Spania, Tyskland og Italia. Innleveringsfrist er klokken 16.55.

1. Sarpsborg 08 — Rosenborg

Geir Bakkes menn har, med rette, fått mye skryt de siste sesongene, men det er stor usikkerhet rundt hvordan de stiller denne sesongen. Profiler som Sigurd Rosted, Krepin Diatta og Anders Trondsen er solgt de siste par overgangsvinduene, tre absolutte nøkkelspillere.

Thomas Berntsen har i kjent stil vært aktiv på overgangsmarkedet og tosifret antall spillere er hentet inn. Geir Bakke er vant med å miste gode spillere, men har en tøffere jobb enn vanlig når han skal forsøke å gjenskape den gode fjorårssesongen.

Hjemmelaget hadde solide 9-5-1 på hjemmebane forrige sesong, men det eneste laget som tok tre poeng var nettopp Rosenborg, selv om S08 nok var det beste laget.

Trønderne er naturligvis storfavoritt til å vinne nok et seriegull og har gjort få endringer i den allerede soleklart beste troppen. Nicklas Bendtner, som avgjorde dette oppgjøret i fjor, er i kampform alt fra sesongstart og vil bli en avgjørende spiller her.

RBK leverte 9-3-3 på reisefot forrige sesong og mot topplagene var de alltid gode - tapene kom for antatt svakere motstand. Mathias Vilhjalmsson er eneste fravær, men Erlend Dahl Reitan er neppe klar til denne, han heller.

Sarpingene blir vanskelige å håndtere også denne sesongen, men vi vegrer oss for å gi dem mer enn begrenset tillit. (H)UB.



2. Bodø/Glimt — Lillestrøm

Hjemmelaget var absolutt suverene i OBOS-ligaen forrige sesong og kommer til Eliteserie-start stinne av selvtillit. De har signert noen potensielle nøkkelspillere i blant andre Popovic i mål og Endre Kupen, samtidig som de har beholdt alle spillerne som vant OBOS-ligaen så overlegent.

Nei, det ser lyst ut for Glimt, som kommer til denne kampen med en reell tro på seier. Emil Jonassen er eneste fravær.

Gjestene kommer også med en positiv giv fra cupgullet forrige sesong og optimismen på Romerike er større enn på mange sesonger, nå er det tro på en sesong uten fare for nedrykk. I mål har de byttet førstekeeper, Marko Maric er ventet å starte i kveld. Og på topp vil et nykomponert spisspar i Gary Martin og Thomas Lehne Olsen forsøke å score målene.

Men deres største styrke ligger i det defensive og det er all grunn til å forvente et LSK som er enda tøffere å spille mot enn i fjor, men de slet på reisefot med bare 3-5-7.

Glimt kommer nok til å ta initiativet i denne kampen, men vi utelukker ikke LSK-poeng. HU.



3. Molde — Sandefjord Fotball

Det ble sølv i fjor og ambisjonene er naturligvis ikke noe mindre denne sesongen. På topp har de mistet en av Eliteseriens beste spillere i Björn Bergmann Sigurardson, men til gjengjeld er Daniel Chima Chukwu tilbake i rosenes by, en god erstatter. Ellers er det få endringer i den gode troppen, med unntak av Kristoffer Haugen på venstrebacken.

9-2-4 var hjemmetallene forrige sesong og med en så god tropp er det grunn til å vente liknende tall denne sesongen. Martin Ellingsen er nok eneste fravær.

Gjestene er på sin side spådd i bunnen av nærmest samtlige eksperter. Suksesstrener Lars Bohinen er erstattet av forhenværende Levanger-trener Magnus Powell. Han får en tøff jobb. Det er for så vidt få endringer i troppen som overpresterte i fjor, med unntak av signeringen Pontus Engblom på topp.

3-1-11 var bortetallene deres forrige sesong og det er neppe på Aker stadion de skal gjøre jobben i år. Christer Hansen og Emil Palsson mister seriestarten. H.



4. Odd — Haugesund

Etter flere år med jevn fremgang, ble 2017 et svært skuffende år for Dag Eilev Fagermos menn. Treneren fikk ny kontrakt, men er for første gang under press. De scoret færrest av alle forrige sesong og har hentet inn Torgeir Børven for å gjøre noe med det, i tillegg har vingen Rashani vært med i vinter og vist form. Samtidig har spillere som Agdestein, Riski og Occean alle forlatt klubben.

10-2-3 var imidlertid deres sterke hjemmetall forrige sesong, tross svakt spill. De vant tilsvarende kamp 1-0. Tobias Lauritsen er tvilsom.

Gjestene levert en småskuffende 10. plass etter å ha vært på øvre halvdel store deler av forrige sesong, men det er vel kanskje der de hører hjemme. Spillere som Våge Nilsen og Christian Grindheim er hentet hjem, de gjør savnet av gode Liban Abdi mindre. På topp er det fryktelig tynt, men midtbanen er til gjengjeld god.

Trener Erik Horneland må også snu en vond trend fra sesongavslutningen, de tapte syv av de siste åtte. 5-1-9 er godkjente bortetall fra forrige sesong. Joakim Våge Nilsen er tvilsom.

Odd er nok revansjelystne etter fjoråret og leverte hjemme også da. H.



5. Start — Tromsø

Sjelden har det vært så store forventninger til et nyopprykket lag som vi har til Start denne sesongen. Siden sist er laget nærmest totalforvandlet, den meget erfarne sportsdirektøren Tor-Kristian Karlsen har brukt overgangsvinduet godt og den nye treneren Mark Dempsey er en av de aller beste i norsk fotball - i alle fall på treningsfeltet.

Karlsen har hentet både spennende, unge spillere og mer etablerte navn av Eliteserie-kvalitet, angrepstrioen Aron Sigurarson, Kevin Kabran og Kristjan FInnbogason er uhyre spennende. Bredden i troppen er også uforskammet bra for en klubb som nettopp har rykket opp.

Kampen kommer trolig for tidlig for Vikstøl og Christensen, backupene Ugland og Tryggvason det samme.

Tromsø fikk en fantastisk avslutning på sesongen etter de hentet Simo Valakari, som reddet klubben fra nedrykk og vel så det. Nå kommer det vanskelige andreåret, der Tromsø er forventet å ta steg. Men troppen er svekket, spillere som Lehne Olsen, Norø Ingebrigtsen, Siguardarson og Yttergård Jensen er solgt, inn har kun to spillere, deriblant Tom Høgli kommet.

Skadesituasjonen virker å være bra hos Gutan.

Valakari tryllet med Tromsø mot slutten av forrige sesong og er åpenbart en god trener. Men her tror vi Start har best forutsetninger, tross meldingene om kraftig snøfall. HU.



6. Strømsgodset — Stabæk

Også i Drammen er det meldt om mye snø og også i Drammen er det store forventninger etter den fantastiske andre halvdel av forrige sesong, der nedrykkskamp ble snudd til en fjerdeplass. Tor Ole Skullerud løste til slutt hvordan han skulle komponere laget og i vinter har de styrket seg med spillere som Herman Stengel, Amahl Pellegrino og Mostafa Abdellaoue, samtidig som de beholdt alle spillerne fra fjorårssesongen. Nei, årets Godset-versjon ser ut som en av de beste noensinne.

På hjemmebane har de alltid vært gode og fjorårets 10-3-2 var best i ligaen. Men: De tapte tilsvarende kamp 1-2 på 16. mai da de var inne i sin verste periode.

Gjestene har mistet sin kaptein i Morten Skjønsberg, som la opp etter forrige sesong, men har hentet inn Vadim Demidov til å fylle hans sko. Også viktige Lumanza på midtbanen er borte, men dette er en situasjon Stabæk er veldig vant med og trener Toni Ordinas har fått mye ut av et begrenset mannskap på sine halvannet år i trenerstolen.

Moussa Njie og Håkon Skogseid er begge ute en periode.

Middelhavsfareren Stabæk leverte helt godkjente 4-6-5 på reisefot sist sesong og har forutsetningene for å reprodusere det i år. Men Godset virker å være hakket foran akkurat nå. H.



7. Bournemouth — Tottenham

Det hadde vært tre svært kjærkomne poeng for Bournemouth, men de holdt ikke fokus helt inn og slapp inn 1-1 borte mot Leicester i kampens 97. minutt. Dermed er det fortsatt bare seks poeng ned til den røde streken og ingen grunn til å senke skuldrene.

Kampen i Leicester ble deres tredje uten seier. De har levert helt godkjent på hjemmebane denne sesongen, 5-4-5 er tallene, men det er ingen hemmelighet at de sliter mot topplagene. Howes offensive spillestil er beundringsverdig, men gir motstanderne mye rom.

Vingene Pugh, Ibe og Fraser er alle tvilsomme, ellers er Jermain Defoe endelig friskmeldt. Tyrone Mings er definitivt ute.

Det som lenge så ut til å bli en festkveld på Wembley onsdag, endte opp med å bli et mareritt da Juventus snudde og vant 2-1, et resultat som sendte Spurs ut av Champions League. Dermed er alt fokus på å komme innenfor topp fire og der har de før runden fem poengs forsprang ned til Chelsea.

Eric Dier er tvilsom, mens Serge Aurier returnerer etter onsdagens suspensjon. Gjestene har godkjente 7-3-4 på reisefot.

Pochettino må virkelig løfte Tottenhams moral på direkten, de har ikke råd til mange feilsteg. B.



8. Las Palmas — Villarreal

Hjemmelaget kjemper en desperat kamp for å unngå nedrykk og er for så vidt i helt grei form, med ni poeng på de siste åtte ligakampene, og det mot tidvis ganske tøff motstand. Som vanlig er det på hjemmebane de har gjort jobben denne sesongen, med 4-2-7.

Emenike (ja, han) og Bigas er begge ute.

Gjestene ble forbigått av Girona på fredag og ligger i øyeblikket utenfor plassene som gir Europa League kommende sesong. Formen er også skrekkelig, med fire poeng på de siste seks ligakamper og exit i Europa League i samme periode. Her begynner det å bli krise!

Bortestatistikken 5-3-6 er helt godkjent. Backen Mario er suspendert, mens Bruno, Fernandez, Fuego, Guerra og Suarez er alle skadet.

UB igjen.

9. Athletic Bilbao — CD Leganes

Totalt betydningsløs kamp mellom to lag som begge ender midt på tabellen nesten uansett hva som skjer resten av sesongen. Vertene tapte 3-1 borte mot Marseille i torsdagens EL-åttedelsfinale og alt fokus er nå på å snu det kommende torsdag. Dermed er det grunn til å vente en viss rotasjon. Formen er heller ikke all verden, de har fem poeng på de siste fem kamper.

Iker Muniain og Mikel Rico mister begge kampen.

Gjestene endte en seks kamper lang rekke uten seier med 2-0 over jumboen Malaga forrige helg, de har milevis ned til den røde streken og kommer neppe til å spille med mye motivasjon fremover, de heller. 3-3-8 er statistikken på reisefot, ikke særlig sterkt.

Gabriel Pires, Guerrero og Szymanowski er alle ute.

H(U).



10. Borussia Dortmund — Eintracht Frankfurt

Vertene ligger innenfor topp fire i ligaen og har gode muligheter på neste sesongs CL-spill, men på torsdag gikk det fryktelig galt da de tapte 1-2 hjemme for Salzburg i Europa League. Formen har også vært dalende i Bundesliga, med to uavgjorte på rad.

Hjemmestatistikken deres er ikke til å kjenne igjen, skrekkelige 5-4-3.

Bortelaget leverer en ny sesong over forventning og ligger á poeng med dagens motstander, de har tre seire på de siste fire og ingen E-cup å konsentrere seg om. Tallene på reisefot er heller ikke så verst, 6-3-3.

Langt fra noen walkover for Dortmund, dette. HU(B).



11. Inter — Napoli

Hjemmelaget har riktig nok åtte poeng på de siste fem, men motstanden har vært svært svak og det er på ingen måte grunnlag for å friskmelde Inter helt enda. Forrige søndag ble kampen deres avlyst, så dette er første kamp på uker for vertene, som også har falt utenfor topp fire.

Hjemmestatistikken 9-4-1 er godkjent, den, det er først og fremst på bortebane de har kollapset. De har heller ingen fravær av betydning.

Det var noe symbolsk med Napolis kollaps (2-4) mot Roma sist helg, som kom rett etter at Juventus scoret vinnermålet på overtid. Var det vendepunktet som sørger for at Napoli ikke vinner Serie A i år heller?

Nå er de uansett på defensiven vis á vis den gamle dame og i og med at de skal møtes i Torino før sesongslutt, har ikke Napoli råd til mange feilsteg på sine resterende kamper. 12-1-0 er imidlertid fantastiske bortetall.

Langtidsskadde Ghoulam er eneste fravær. HUB.



12. Toulouse — Marseille

Hjemmelaget plukker akkurat nok poeng til å holde seg over kvalifiseringsplass, men det er ett poeng ned dit og to ned til direkte nedrykk, så her er det ingen grunn til å senke skuldrene. Deres fire siste kamper har gitt tre poeng og ingen seire.

Toulouse er soleklart best på hjemmebane og har 5-4-4 her.

Gjestene har slitt litt i ligasammenheng og har bare én seier på de siste fire, men på torsdag slo de Athletic Bilbao overbevisende 3-1 og sikret et bra utgangspunkt for å nå kvartfinalen. Samtidig er Lyon bare fem poeng bak i kampen om topp tre, så Marseille må være skjerpet også på den hjemlige fronten.

L'OM har levert godkjente 7-4-3 på reisefot denne sesongen.

B.



