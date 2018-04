Tottenham roter ikke vekk Champions League-plassen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på ganske bra utvalg der Eliteseriekampen mellom Stabæk og Lillestrøm avslutter den sjuende serierunden. I Premier League tar Tottenham imot Watford, mens det er to kamper i Allsvenskan og en kamp fra Superettan i Sverige. Det spilles ellers kamper i La Liga, 2. bundesliga og den danske Superligaen. Natt til tirsdag er det duket for to høyinteressante kamper i kvartfinalene i Stanley Cup.

Tottenham - Watford pause H 1,40 (spillestopp kl 20.55)

Med ett poeng på de to siste seriekampene, har Tottenham fortsatt en jobb å gjøre for å holde Chelsea unna i kampen om den meget viktige 4. plassen. Med en kamp tilgode på Chelsea, har Tottenham to poengs forsprang før kveldens hjemmekamp. Nå har Tottenham et meget overkommelig program i sine fire gjenstående kamper, men det er jo ingen grunn til å holde på denne spenningen for lenge. Står med 10-4-2 hjemme på Wembley stadium denne sesongen. Mauricio Pochettino kan i all hovedsak mønstre sitt beste mannskap, men har fortsatt Harry Winks ute med skade. Danny Rose betegnes som usikker.

Med totalt 38 poeng skal Watford være safe i kampen for å unngå nedrykk, selv om det bare er seks poeng ned til Southampton under streken. Det er innbyrdes oppgjør som gjenstår mellom lagene bak Watford og trolig trenger de ikke engang ta flere poeng. Poeng har de heller ikke tatt mye av i det siste. Faktisk er det kun blitt to poeng i de seks siste seriekampene. Og på bortebane har laget prestert svakt hele sesongen (4-2-11). Nathaniel Chalobah, Younes Kaboul, Tom Cleverley Stefano Okaka er helt sikkert ute for Watford. Gerard Deulofeu, Troy Deeney og Roberto Pereyra er alle usikre.

Tottenham har ledet til pause i seks av sju siste hjemmekampene de har vunnet og vi setter pengene på at Tottenham leder til pause også i kveld til 1,40 i odds.

Nürnberg - Eintracht Braunschweig H 1,68 (spillestopp kl 20.25)

Populære Nürnberg rykket ned fra Bundesliga etter sesongen 2013/14, og gjør nå sin fjerde sesong i 2. bundesliga. Etter forrige mandags sterke 3-1 seier borte mot Holstein Kiel tok laget et meget viktig skritt mot direkte opprykk. Holstein Kiel ligger nemlig på 3. plass og med kveldens kamp tilgode har Nürnberg to poengs forsprang. Det forspranget øker altså til fem poeng med seier i kveld og da gjenstår det kun to serierunder og Nürnberg skal møte to ferdigspilte lag i sine to siste seriekamper. 7-4-4 totalt på hjemmebane.

Eintracht Braunschweig med Gustav Valsvik fast i startoppstillingen (han har faktisk startet samtlige 31 seriekamper) har ikke tapt mer enn åtte av sine 31 seriekamper og det er kun ett tap mer enn Nürnberg. Men har på den annen side kun vunnet åtte seriekamper og er i aller høyeste grad involvert i bunnstriden. Står med 39 poeng og har kun ett poeng ned til Greuther Fürth på kvalikplass og kun to poeng ned til Darmstadt på direkte nedrykk. 3-5-2 på de ti siste seriekampene og totalt 2-9-4 på bortebane.

1,68 på hjemmeseier er vel som det må være og kombineres med Tottenham-ledelse til pause. Totalodds på denne favorittdobbelen 2,35.