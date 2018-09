Tottenham ser seg ikke tilbake

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. Det skal spilles tre kamper i Premier League der både Manchester United, Arsenal og Tottenham skal ut i hver sin bortekamp. I Eliteserien er det seks kamper som skal spilles, med Lillestrøm - Vålerenga som den store kampen. Ellers er det full runde i OBOS-ligaen, det er kamper både i Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det kamper i både Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Allsvenskan og den danske superligaen.

Watford - Tottenham pause/fulltid dobbel U/B - 4,00 (spillestopp kl 16.55)

Etter de tre første serierundene var det fire lag som stod med full pott i Premier League og her møtes to av dem,

Watford med full pott men har også hatt et veldig takknemlig skjema. 2-0 hjemme mot Brighton i seriepremieren, deretter 3-1 borte mot Europa League-tenkende Burnley og sist søndag 2-1 seier hjemme mot Crystal Palace. Watford gjorde det bra i fjorårssesongen og endte på 14. plass etter blant annet fine 7-6-6 på hjemmebane. Manager Javi Gracia skiftet hele laget til ligacupkampen mot Reading i midtuken, men nå blir det nok toppet lag. Tom Cleverley er fortsatt ute, mens Gerard Deulofeu er på gang igjen etter skadefravær og aktuell for benken.

Tottenham imponerte på ingen måte i seriepremieren borte mot Newcastle, men vant 2-1 og det var det som betydde noe den dagen. Så ble det overbevisende 3-1 seier hjemme mot Fulham i den andre serierunden. Mandag var laget under hardt press i den første omgangen borte mot Manchester United, men slapp unna baklengsmål og endte opp med å vinne 3-0 etter en sterk andreomgang. Førstekeeper Hugo Lloris er ute med skade og Moussa Sissoko med en hamstringsskade, men sistnevnte har også vært ute i de to foregående kampene.

0-1-2 på de tre foregående seriekampene etter at Watford rykket opp til Premier League før sesongen 2015/16. 1,57 på ren Tottenham-seier er nok som det må være, men bedrøvelig odds å sette innsatser på. Vi tror det blir tett og jevnt i første omgang, og at Tottenham avgjør etter hvilen. Det betyr altså at vi spiller U til pause og B etter ordinær tid. Oddsen på dette utfallet er spreke 4,00.