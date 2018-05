Tre Kronor mot VM-finale i ishockey

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i FA-cupfinalen mellom Chelsea og Manchester United. Det er i tillegg siste serierunde i Ligue 1 og samtlige kamper der starter kl 21.00. I tillegg er det en del kamper fra Liga og i Sverige er det kamper i både Allsvenskan og Superettan. Her hjemme er det full rulle både i de to PostNord-avdelingene i 2. divisjon og i de seks ulike 3. divisjonsavdelingene i Norsk Tipping-ligaen. I ishockey-VM er det klart for semifinaler lørdag.

Sverige - USA H 1,95 (spillestopp kl 15.10)

Semfinale i ishockey-VM som spilles i Danmark. Sverige måtte slite for å ta seg av Latvia i kvartfinalen, og tross at de var storfavoritter ble det det kun 3-2 seier. Slike slitekamper er ikke uvanlig i et mesterskap og med Finland og Russland ute av mesterskapet, øker mulighetene for svensk VM-gull. Mannskapet som trener Rickard Grønborg rår over, er ihvertfall meget bra.

USA har ikke vært i en VM-finale i ishockey siden 50-tallet og det blir tøft å komme til finale også denne gang. Superstjernen Patrick Kane var solid i kvartfinalen mot Tsjekkia (4-3 seier). Røk 2-6 for Finland i gruppespillet, men har ellers vunnet de øvrige kampene, men måtte ha forlengning for å slå Latvia.

Sverige er favoritter i ettermiddag og skal ses med bra sjanse til å ta seg til finale. 1,95 i odds er godkjent odds og spilles.

IFK Norrköping - Dalkurd H 1,52 (spillestopp kl 17.55)

Allsvenskan der IFK Norrköping har levert en meget solid sesongstart og ligger på 3. plass etter åtte serierunder med 16 poeng. Bortetap mot serieleder Hammarby i den fjerde serierunden (1-2) og et meget overraskende hjemmetap mot Trelleborg i siste hjemmekamp (1-2). Har slått tilbake etter det og tatt to meget sterke borteseire mot hhv Östersund (2-0) og IFK Gøteborg (2-0). Mannskapsmessig ser det i all hovedsak bra ut.

Dalkurd står med fattige fire poeng og tok sin hittil eneste seier i andre serierunde hjemme mot Östersund (3-0). Samtlige fem bortekamper er tapt og laget har altså kun tatt ett poeng på de seks siste seriekampene.

IFK Norrköping skal være klare favoritter i kveldens kamp og 1,52 i hjemmeodds er helt grei odds og kombineres med seier til Sverige. Det gir oss en totalodds på 2,96.