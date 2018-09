Ulvene bryter dårlig hjemmetrend

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne søndagen. Det er blant annet full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det to spennende kamper i Premier League, hvor Wolverhampton møter Burnley og Everton tar imot West Ham på Goodison Park. Det er også kamper fra tysk Bundesliga og italiensk Serie A på oddsmenyen.

Wolverhampton Wanderers – Burnley Pause/fulltid dobbel U/H 4,15 (spillestopp kl. 1425)

Forventningene til Wolves var store før denne sesongen, og ikke uten grunn. Den nyopprykkede klubben har hentet inn en rekke klassespillere i løpet av sommeren, men den første Premier League-seieren lot likevel vente på seg.

Etter to uavgjorte kamper på hjemmebane og et bortetap, vant ulvene 1–0 mot West Ham på bortebane i forrige serierunde. Det var lagets første seier på øverste nivå siden de slo QPR i 2012.

Men: Wolverhampton Wanderers har en dårlig hjemmestatistikk i toppdivisjonen. De har spilt 14 hjemmekamper på rad uten å vinne. Fasiten viser fire uavgjorte og ti tap.

Samtidig har de kun tapt to av 28 hjemmekamper under Nuno Espírito Santo. Statistikken viser 18 seire og åtte uavgjorte i denne perioden. Denne sesongen har de spilt 2–2 mot Everton og 1–1 mot regjerende ligamester Manchester City. Det viser tydelig hvor gode de er på Molineux Stadium.

Et Burnley-lag ute av form bør ikke by på problemer for dem. The Clarets har bare vunnet fire av de siste 25 Premier League-kampene (ni uavgjorte og elleve tap). Sist gang de tok tre poeng var tilbake i april. Det begynner å bli en stund siden.

For Burnley kom derfor landslagspausen beleilig. De trengte å lade batteriene etter allerede å ha spilt ti kamper.

Sean Dyche håper spillerne hans skal finne tilbake til formen de viste tidlig sist sesong, da de overrasket på bortebane mot lag som Chelsea, Tottenham og Everton. The Clarets trenger en opptur nå for de står uten seier i de siste ni Premier League-kampene.

Wolves mangler spissen Raúl Jiménez. Han pådro seg en skade på landslagsoppdrag med Mexico. Det er et minus. Den portugisiske kantspilleren Ivan Cavaleiro, som ennå ikke har spilt for Wolves denne sesongen, er fortsatt ute.

Det er flere grunner til å tvile på Burnley. The Clarets har nemlig aldri vunnet en Premier League-kamp på bortebane mot et nyopprykket lag. Statistikken viser seks uavgjorte og fire tap. Jeg tror tap nummer fem kommer søndag.

Det har stått uavgjort etter de første 45 minuttene i begge hjemmekampene til Wolves til denne sesongen, og jeg tror et godt organisert Burnley-lag kan klare å holde stand til pause.

Burnley har vært svake i Premier League denne sesongen. Det er på tide at Wolves får seg en seier på Molineux, og jeg tror de avgjør kampen i annen omgang. Et scenario med avgjort til pause og Wolves-seier til slutt gir småpene 4,15 i odds. Spillestopp er klokken 1425.

