Ulvene jakter revansj

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Det er ti kamper fra den engelske ligacupen, hvor blant andre Manchester United, Leicester, Wolverhampton og Manchester City er i aksjon. Det er samtidig midtukerunde både i La Liga, Bundesliga og Serie A denne uken, og ikke minst er det duket for en høyinteressant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Mjøndalen og Aalesund.

Wolverhampton – Leicester H 2,10 (spillestopp kl 20.40)







Engelsk, ligacup, 3. runde. Wolverhampton imponerte stort i helgen da de tok ett poeng på Old Trafford etter en praktfull scoring fra Moutinho. Det var et råsterkt resultat, og kom i en periode hvor det virket som Manchester United hadde funnet tilbake til gamle takter.

Wolves er tilbake på øverste nivå i England etter seks års fravær, og det er stilt store forventninger til klubben som i løpet av sommeren hentet inn den ene superstjernen etter den andre.

Etter seks serierunder viser tabellen at de har tatt nivået. Nuno Espírito Santo sine menn ligger på øvre halvdel av Premier League-tabellen, og de har kun tapt én kamp. Det var borte mot nettopp Leicester.

Wolves-klipp

Wolverhampton er samtidig det eneste laget i Premier League som har tatt poeng fra regjerende ligamester, Manchester City. De spilte 1–1 hjemme mot City.

Leicester på sin side har svingt voldsomt i prestasjonene i de første seks serierundene. De har vunnet tre kamper og tapt tre.

I forrige runden i ligacupen knuste de Fleetwood 4–0. Etter den seieren gikk de på tap mot Liverpool og Bournemouth.

Leicester slo oppskriftsmessig Huddersfield 3–1 i helgens Premier League-runde, men de får en tøffere oppgave på Molineux tirsdag kveld.

Leicester-klipp

Wolves jakter revansj etter 0-2-tapet på King Power Stadium tidligere i sesongen, og avansement i ligacupen. Laget fra Vest-Midlands har ikke bare ambisjoner om å overleve i Premier League denne sesongen. De vil markere seg i engelsk fotball, og da vil et bra resultat i cupen komme godt med.

Fremover har ulvene en rekke spennende spillere som Jota, Jimenez, Costa, Neves og Moutinho. Jeg tror de kommer til å score mot et Leicester-lag som har sluppet inn mål i fem av de siste seks ligakampene så langt. Samtidig er det stor sannsynlighet for The Foxes også scorer. De har nemlig scoret 34 mål på de siste elleve bortekampene i ligacupen.

Ivan Cavaleiro er eneste som mangler hos Wolves. Til denne kampen forventer jeg mye rotasjon, men det er litt vanskelig å si hvilket lag Santos stiller med. Portugiseren har bra bredde i troppen, og jeg tror de vil bite godt fra seg selv om de hviler noen nøkkelspillere.

Matthew James er fortsatt ute hos revene, men han er eneste spilleren på skadelisten til Claude Puel. Wes Morgan kan være tilbake hos Leicester etter å ha vært suspendert i helgens kamp. Det er lite informasjon om hvilket lag de kommer med, men man kan forvente at flere av de mest sentrale spillere eten er utelatt av troppen eller starter på benken. Vardy, Iheanacho og Maddison spiller sannsynligvis ikke.

Det er et ganske åpent oppgjør mellom to i utgangspunktet jevne lag. Wolves er sterke på hjemmebane, og fordelen av å spille foran egne fans skal man ikke kimse av. Ligacupen kan være litt bingo, men jeg har troen på at Wolverhampton vinner her. 2,10 i odds på en revansjesugen ulveflokk er ok. Spillestopp er klokken 2040.

