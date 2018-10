United møter en uavgjortspesialist

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Åtte gruppespillkamper fra Champions League står på menyen og både Manchester United, Manchester City, Juventus, Real Madrid og Bayern München er blant lagene som skal i aksjon. I tillegg er det midtukerunde i Championsship, det er OBOS-liga kamp mellom Mjøndalen og Kongsvinger og det er ligacupkamp mellom Everton og Southampton. Så er det naturligvis en del ishockey, både her hjemme og i Sverige spilles det kamper i toppdivisjonene.

Manchester United – Valencia U 3,50 (spillestopp kl 20.55)





Det er krise på Old Trafford. Manchester United har tapt tre av de syv første kampene i Premier League, og de ligger allerede ni poeng bak Manchester City og Liverpool som innehar de to øverste plassene på tabellen. Lørdag tapte Jose Mourinhos menn fortjent 1–3 på London Stadium mot West Ham.

De røde djevlene har fått den verste sesongstarten i Premier League siden 1989-1990-sesongen.

I forrige uke røk de også ut av ligacupen etter å ha tapt på straffespark hjemme mot Derby. United er nå uten seier i de tre siste kampene.

Manchester United sin siste seier kom på bortebane mot Young Boys i Champions League, men Valencia blir en tøffere motstander enn sveitserne. Spanjolene kan utfordre Manchester United og Juventus om en plass i utslagsspillet.

Men Valencia er heller ikke i sin beste form i øyeblikket. 1-0-seieren mot Real Sociedad på lørdag var lagets første seier i alle turneringer. De har vært en uavgjortspesialist i starten av sesongen. På de syv siste kampene har spanjolene spilt fem kamper uavgjort og to kamper har endt med tap. De tapte blant annet 2–0 mot gruppefavoritt Juventus hjemme på Mestalla i den første runden i Champions League.

Selv om resultatene har vært så som så, har Valencia faktisk vært solide defensivt. Til tross for at de har hatt en treg start på sesongen, så har de bare sluppet inn åtte mål. Problemet ligger i andre enden av banen. Laget har kun scoret fem mål, så underholdningsverdien i kampene deres har vært dårlig.

Manchester United har heller ikke fått det til å svinge offensivt i de siste kampene, så å møte et gjerrig Valencia-forsvar kan bli en utfordring for Lukaku & Co. De har scoret 15 mål på ni kamper, men bare fire på de siste tre. Men de vil antakeligvis være fornøyd med å møte et lag som har vært svake offensivt.

Manchester United har bare tapt én av de åtte siste kampene mot Valencia (1-2-5), og de har aldri tapt mot laget i Champions League. Men: De har spilt uavgjort i fire av de seks kampene mot dem i kanskje verdens mest prestisjefylte klubbturnering.

Valencia liker seg heller ikke særlig godt i England. De har bare en seier på ti bortekamper mot lag fra England. Seieren kom mot Liverpool på Anfield i oktober 2002.

Nå møter de et United-lag som har en vanvittig sterk statistikk i Champions League. De har bare tapt én av de siste 18 gruppespillkampene i Champions League. Manager José Mourinho har også et godt tak på Valencia. Han har ikke tapt noen av de ti siste kampene mot dem. Fasiten viser seks seire og fire uavgjorte.

Valencia går på banen tirsdag kveld i håp om å bryte en dårlig Champions League-statistikk. De har nemlig tapt de fire siste kampene i turneringen.

Jesse Lingard, Ashley Young og Ander Herrera er alle ute med skader. Forsvarsspilleren Marcos Rojo har ennå ikke spilt en kamp denne sesongen, og han er fortsatt ikke tilgjengelig. Valencia har bare angriperen Santi Mina på skadelisten.

1,60 i odds på et Manchester United i krise er uaktuelt. Da synes jeg det er mer fristende å satse på uavgjort. Ja, jeg vet at Valencia bare har spilt uavgjort i én av de siste 17 gruppespillkampene i Champions League (8-1-8), men jeg tror de kan klare å ta med seg ett poeng fra Old Trafford tirsdag.

Spanjolene møter United på et gunstig tidspunkt. Samtidig som de selv fikk boostet selvtilliten litt med seieren i helgen mot Real Sociedad. Uavgjort i denne matchen gir fine 3,50 i odds. Spillestopp er klokken 2055.

