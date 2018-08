United scorer endelig på Amex Stadium

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på tre kamper fra Premier League, syv kamper i Eliteserien og syv kamper i OBOS-ligaen. I tillegg skal Real Madrid gjøre sin seriepremiere søndag kveld, og det er seks kamper fra Serie A søndag kveld. I Sverige er det flere kamper i Allsvenskan og det er naturligvis også kamper fra både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme.

Brighton – Manchester United Pause/fulltid dobbel U/B 4,00 (spillestopp kl. 1655)







Brighton rykket opp før forrige sesong, og de klarte seg greit. Laget havnet til slutt på 15.-plass, men de sto aldri i fare for å rykke ned.

De viste også at de kunne yppe seg med flere av storklubbene. De slo blant annet Arsenal og Manchester United, og de spilte uavgjort mot Tottenham.

Brighton har faktisk vunnet de to siste hjemmekampene sine mot Manchester United, men disse to kampene var spilt med 36 års mellomrom! De møttes i 1982 og i 2018.

I serieåpningen forrige helg tapte The Seagulls 0–2 borte mot Watford. Det føyer seg inn i rekken av svake resultater. De har nemlig bare vunnet én av de siste ti ligakampene. Den seieren kom mot nettopp Manchester United i mai.

Laget fra den engelske sørkysten var et brukbart hjemmelag forrige sesong. Med 7-8-4 hadde de den åttende beste hjemmestatistikken i Premier League. Samtidig har de slitt i sesongpremierene foran egne fans. De har kun vunnet én av de siste fem sesongåpningene på hjemmebane.

Slik ser du fotball på nett

De har i løpet av sommeren hentet flere interessante spillere blant andre toppscoreren i Eresdivisie forrige sesong, Jahanbakhsh inn fra AZ Alkmaar, Bissouma (Lille), Bernardo (Leipzig), Montoya (Valencia) og Andone (Deportivo La Coruna).

Det spørs imidlertid om de klarer å stoppe Manchester United-stjernene. Jeg tviler.

United scoret riktignok ikke i de to siste bortekampene i 2017-2018-sesongen, men de går ikke tre bortekamper på rad uten å få ballen i mål.

United har scoret mål i Premier League på 56 av 58 arenaer de har spilt på, men ikke på Amex Stadium og Wembley. Jeg tror de kan krysse av for scoring på Amex etter søndagens match.

Manchester United imponerte ingen i serieåpningen mot Leicester. Flere av nøkkelspillerne virket slitne, men de vant likevel 2–1 på en dårlig dag. United er naturlige favoritter, men 1,65 i odds er litt lavt.

Sist United slo Brighton på bortebane var i april 1982. Jeg tror de tar en ny seier på søndag, men hjemmelaget vil gjøre det vanskelig for Jose Mourinhos menn. Derfor satser jeg på at det står uavgjort til pause og at United avgjør kampen i annen omgang. Oddsen for at det skjer er på flotte 4,00. Spillestopp er klokken 1655.

