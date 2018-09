United-seier til glimrende 4,25 i odds

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips 1: Saint-Etienne og Selnæs er i flyten

Oddstips 2: Knalltøff bortekamp i vente for Leeds

V75 Leangen: Kanonomgang med Gulljackpot

V64 Bergsåker: Kaldblodskveld på V64

V65 Jarlsberg: Forrykende V65-omgang på Jarlsberg

EuroJackpot: Fredag kan du vinne 364 millioner

På lørdagens langoddsprogram står godbitrene i kø. Det er blant annet åtte kamper fra Premier League på oddsmenyen, i tillegg er det full serierunde i Championship, Legaue One og League Two. I tillegg er det flere interessante kamper ute i Europa, hvor det blant annet er brennhete byderby både i Roma og Madrid. I Serie A skal Roma møte Lazio, og i den spanske hovedstaden er det klart for El Derbi Madrileño mellom Real Madrid og Atletico Madrid.

West Ham - Manchester United (pause/fulltid dobbel) U/B 4,25 (spillestopp lørdag kl 13.25)







Etter å ha tapt de fire første ligakampene, begynte det å murre på London Stadium.

Ikke så rart egentlig. Forventningene til manager Manuel Pellegrini, som tidligere har vunnet Premier League med Manchester City, var store i West Ham. Klubben åpnet også lommeboken i sommer og hentet en rekke spillere, blant andre rekordsigneringen Felipe Anderson fra Lazio.

NB! Fredag er det vanvittige 364 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Nå har det roet seg litt etter to kamper på rad uten tap. De imponerte da de slo Everton 3-1 borte og i forrige serierunde holdt de Chelsea til 0-0 hjemme på London Stadium. Det var en sterk prestasjon mot et Chelsea-lag som sto uten poengtap før turen til Øst-London.

Men: Manchester United er et lag West Ham har en dårlig statistikk mot, iallfall i nyere tid.

Se de nye rosa bortedraktene til Manchester United her!

West Hams eneste seier mot Manchester United på de 19 siste Premier League-kampene kom i mai 2016. Det var i The Hammers siste kamp på Upton Park.

Fem av de innbyrdes kampene har endt uavgjort og 13 av dem har endt med tap.

The Hammers har faktisk ikke klart å score i de tre siste kampene mot mot United.

Manchester United røk ut av ligacupen etter å ha tapt på straffespark mot Derby. De har kun vunnet tre av de siste seks Premier League-kampene denne sesongen. Krangelen mellom Pogba og Mourinho er ikke heldig. Den vil bare skade Manchester Uniteds prestasjoner på banen, tror jeg. De burde heller konsentere seg om å vinne denne kampen og korte ned på forspranget til Liverpool.

Pogba-krangel

Nå møter de et West Ham-lag som er uten seier i tre hjemmekamper denne sesongen, men de klarte å holde nullen mot Chelsea.

United har et par spillere som elsker å spille mot United. Romelu Lukaku, som har scoret i alle tre bortekampene til United, har scoret elleve mål på elleve kamper mot London-klubben.

Også Anthony Martial liker kampene mot laget fra Øst-London. Han har vært involvert i åtte mål på hans fem siste kamper mot The Hammers. Han har scoret seks mål og gitt to målgivende pasninger.

West Ham-angriperen Marko Arnautovic kan være tilbake etter kneskaden som gjorde at han måtte stå over forrige helgs kamp. Midtbanespilleren Carlos Sanchez fikk en smell i 8-0-seieren i ligacupoppgjøret mot Macclesfield Town, og han må testes like før kampstart.

Sammendrag Young Boys-United

Manchester United-manager Jose Mourinho kommer trolig til å gjøre en rekke endringer på laget etter exiten i ligacupen mot Derby tidligere denne uken.

Spissen Marcus Rashford er tilbake etter å ha sonet et rødt kort tidlig i sesongen. Marcos Rojo er ute med en langtidsskade. Keeper Sergio Romero er suspendert etter å ha pådratt seg et rødt kort i midtuken. Lee Grant vil ta hans plass på innbytterbenken.

I tre av de fire siste kampene til West Ham har det stått uavgjort første omgang. United på sin side har ledet til pause i de to siste bortekampene mot henholdsvis Burnley og Watford. West Ham klarte å holde Chelsea til uavgjort både til pause og full tid, og jeg tror de klarer å holde stand mot Mourinhos menn, iallfall i første omgang.

Jeg tror kampen på London Stadium blir jevnspilt. Jeg ser for meg et scenario hvor det står uavgjort til pause og at Manchester United avgjør kampen i annen omgang. Det gir fine 4,25 i odds.

Her kan du levere spillet