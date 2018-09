United-stjernenes nye klubb sliter på bortebane

Det er et velfylt oddsprogram denne tirsdagen. På fotballøyen i vest er det blant annet kamper fra EFL Trophy og full serierunde i National League. I tillegg er det VM-kvalikkamper for kvinner og en kamp fra svensk Superettan. Nå er også ishockeyen kommet i gang, iallfall i russisk KHL. Tirsdag spilles det seks kamper der.

AFC Fylde – Salford City H 2,10 (spillestopp kl 20.40)



Kan nyopprykkede Salford starte klatringen på tabellen etter et skuffende 0-0-resultat mot Dagenham & Redbridge i helgen? Klubben fra Stor-Manchester har opprykksambisjoner, men de har ikke fått noen enkel start.

Etter at klubben i 2014 ble kjøpt av de tidligere Manchester United-spillerne Ryan Giggs, Nicky Butt, Phil Neville, Paul Scholes og Gary Neville sammen med forretningsmannen Peter Lim har Salford avansert oppover i divisjonssystemet. De har mål om å ta klubben opp til nivå to i engelsk fotball.

De har også planer om å døpe klubben Salford 92. Navnet stammer fra Manchester Uniteds berømte «Class of 92», ungdomslaget der de nye eierne spilte. Nevnte Scholes er tiltenkt rollen som manager for klubben når de kommer seg høyere opp i divisjonssystemet, men denne sesongen er Graham Alexander manager på Moor Lane.

Salford rykket opp til National League fra National League North før denne sesongen. Det var klubbe tredje opprykk på fire sesonger. Nå møter de et Flyde-lag som også har mål om opprykk.

Vertene banket Ebbsfleet United 3–1 i helgen, og de håper å bygge videre på suksessen når de spiller hjemme på Mill Farm Stadium tirsdag kveld.

Fylde har fått en god start på sesongen i National League. De har tatt 16 poeng på de åtte første kampene, og er kun ett poeng bak serieleder Wrexham.

Det er verdt å merke seg at Fylde ennå ikke har tapt denne sesongen. Statistikken viser 4-4-0 og 13–4 i målforskjell. På hjemmebane har de tre seire og én uavgjort så langt.

Salford på sin side har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. De står med 0-2-2 så langt og 3–5 i målforskjell.

Gjestene har hatt en turbulent sommer. Managerne Anthony Johnson og Bernard Morley forlot klubben etter å ha ledet laget til opprykk. De er erstattet av den tidligere Burnley-spillerne Graham Alexander, som har byttet ut League One og Scunthorpe med National League og Salford. Laget har i løpet av sommeren blant annet lokket Adam Rooney fra skotske Aberdeen og Europa League til femte nivå i engelsk fotball. Han er en solid forsterkning. Rooney har scoret seks mål så langt. Bare Fylde-spilleren Danny Rowe har flere mål enn ham (7).

Salford har en tøff oppgave foran seg tirsdag. Fylde rykket opp til National League etter 2016-2017-sesongen, og den gangen endte Salford på en skuffende fjerdeplass. Fylde har i likhet med Salford ambisjoner. De klarte overraskende å ta en plass i playoffen i sin første sesong i National League. De har fått en flying start denne sesongen også, og jeg tror de vil være med i toppen også denne sesongen.

Hovedårsaken til at de spilte seg inn i playoffen var den fantastiske hjemmeformen. De unngikk tap i 87 prosent av hjemmekampene. De har vunnet tre av de fire siste hjemmekampene sine, og jeg tror Manchester United-stjernenes klubb kan få problemer her. 2,10 i odds på hjemmeseier er ok. Denne kan ikke brukes som singel, men er flott å bruke i en dobbel.

Hartlepool United - Barrow FC H 1,90 (spillestopp kl 20.40)

Det har vært noen vanskelige år for Hartlepool United, etter at de har rykket ned fra Football League for første gang i historien og klubben har samtidig økonomiske problemer.

En god start på dene sesongen har fått fansen til å tro på at de kan rykke opp igjen. Hartlepool slo Havant & Waterlooville 2-1 borte i helgen. Det var lagets fjerde seier på rad. De håper å fortsette den gode formen når Barrow kommer til Victoria Park tirsdag.

Selv om den tidligere klubben til bergenseren Berge Gert Larsen er i kjempeform i øyeblikket, så slet de i starten av sesongen. De hadde tre uavgjorte kamper og ett tap på de fire første matchene.

Nå har de funnet flyten, og de er bare to poeng bak serieleder Wrexham. En ting som er en bekymring i Harlepool-leieren er at de har sluppet inn mål i seks av de åtte kampen denne sesongen. De må med andre ord bli bedre til å tette igjen bakover.

Barrow på sin side har fått en dårlig start på sesongen. De har tapt tre av de fire siste kampene. The Cumbrians gjør det vanligvis sterkt på hjemmebane, men på bortebane har de alltid vært ustabilie. Det viser også talllenes tale. De har nemlig kun tatt ett poeng på de fire første bortekampene.

Hartlepool skal være bedre enn Barrow, iallfall hjemme på Victoria Park. Pool vant også begge kampene mot Barrow sist sesong. Samtidig renner målene inn hos gjestene på bortebane. De har sluppet inn to mål i snitt på de fire bortekampene sien denne sesongen. Jeg er ikke i tvil Her går jeg for hjemmeseier. H gir fine 1,90 i odds, og dene bruker jeg i en dobbel.

Tirsdagens dobbel fra National League er Fylde + Hartlepool. Denne kombinasjonen belønnes med flotte 3,99 i odds. Spillestopp er tirsdag kl. 2040.

