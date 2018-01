Uthvilte West Ham bør vinne

Det er en hendelsesrik tirsdag foran oss, med tippekupong og et knippe fotballkamper fra England. Manchester City skal blant annet i aksjon, det skal også Championships suverene serieleder, Wolverhampton. Ellers er det cup i Italia og tennis i Qatar, for å nevne noe.

Tippekupongen: Manchester City slår tilbake

Sportspills oddstips fikk en fin start på året. Dobbelen med seire til Leicester og Bolton satt fint til 4,08 i totalodds, som mer enn kompenserte for bom på de tre øvrige tipsene.



Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

West Ham + Fulham, samlet odds 2,94.

Begge disse kan singelspilles om du så ønsker.

West Ham United — West Bromwich Albion, H 1,90

Også the Hammers hadde spullefri i helgen og hadde nok behov for det etter den hesblesende 3-3-kampen mot Bournemouth på Boxing Day, der de både ga bort og fikk forært ledelsen. De ligger uansett under streken før runden og må finne tilbake på vinnersporet.

West Ham har hatt en liten opptur på hjemmebane under David Moyes, som har forbedret tallene til 3-2-4 totalt, men de røk 2-3 hjemme for Newcastle forrige hjemmekamp. Mark Noble er tvilsom, mens Fonte, Antonio, Fernandes og Byram alle er ute. Reece Oxford er tilbake etter et låneopphold i Tyskland.

Hvis du er helt, helt stille, kan du alt nå høre Alan Pardew forberede sin klagesang til etter kamp-intervjuet. Så sent som søndag spilte de mot Arsenal (1-1 hjemme) og de har knapt rukket å skifte før de skulle av gårde til en ny London-tur, sammenliknet med West Hams seks hviledager, ser det unektelig urettferdig ut.

Pardew-effekten har virkelig uteblitt for the Baggies og han venter fortsatt på sin første seier. De fikk riktig nok en opptur med den sene utlikningen sist, men det er et West Brom-lag uten selvtillit, som ikke har vunnet på 19 (!) serierunder.

Spissen Salomon Rondon er skadet, mens Nacer Chadli og James Morrison igjen er på sykestuen med nye skader.

Hjemmelaget har hatt god restitusjon og bør ha gode seierssjanser mot et tafatt West Brom. Vi spiller H til 1,90.

Fulham — Ipswich Town, H 1,55

The Cottagers er et av de virkelige formlagene i Championship om dagen, de har tatt 13 poeng på sine siste seks kamper og vunnet tre av sine siste tre på hjemmebane. Det har forbedret hjemmetallene til fortsatt svake 4-6-2, i alle fall om vi tar opprykksambisjonene i betraktning.

Hjemmelaget er ikke tvunget til noen endringer, men flere spillere leverte gode søknader om mer spilletid i lørdagens uavgjortkamp mot Hull.

Gjestene har møtt en liten formdupp etter deres overbevisende første halvdel av sesongen, de har nå mistet kontakten med topp seks og har mer middelmådige fire poeng på de siste fem kampene sine. Bortebane har aldri vært deres styrke, 4-1-7 er tall som viser at så er tilfelle også denne sesongen.

Adam Webster ble skadet sist og mister dagens kamp.

Fulham er virkelig på vei opp og de får vår tillit her, til 1,55. Det gir totaloddsen 2,94 på vår dobbel.

