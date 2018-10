Utrolig 8-oddser prøves i håndballkamp

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagens langoddsprogram bærer preg av landskamppausen. Men vi syter ikke, og kaster oss over en finfin søndag. Flere landslag skal ut i viktige Nations League-kamper, og vi gleder oss spesielt til Polen - Italia som den sene kampen.

Her hjemme skal vi ikke glemme at det er full runde i PostNord-ligaen! I tillegg spilles det håndballkamper i Eliteserien denne søndagen, og disse sendes på NA+.

Vi kommer også med et saftig oddstips i en av håndballkampene. I Get-ligaen spilles det to kamper.

Fana - Gjerpen U - 8,25 (spillestopp 17.55)



Vi beveger oss altså over til håndballen, der vi mener vi kan ha funnet gull. Vi synes oddsen på uavgjort, til tross for at det ikke blir ofte uavgjort i håndballen, er altfor høy.

Fana, som i øyeblikket ligger dønn sist i Eliteserien for kvinner, er nemlig ikke hardt betrodd i denne kampen. Men etter vår analysering synes vi laget er litt for store underdogs. De har nemlig tapt med få mål av lag som ligger adskillig høyere på tabellen enn dagens motstander Gjerpen. Derfor forstår vi lite av at oddsen er satt slik den er. Husk at Fana, som det eneste laget til nå, kun har spilt tre kamper. Til tross for tre kamper uten seier (en uavgjort og to tap) har laget en målforskjell på 78-82, noe som igjen bekrefter at laget har noe å komme med i denne divisjonen. De har i de to tapene sine kun tapt med to mål, og det mot Oppsal og Skrim. Mens de mot Byaasen spilte 24-24 nå sist. Det var sterkt.

Gjerpen har åpnet svakt i denne sesongen. På fem spilte kamper har laget 0-1-4. Kun to poeng på de fem første er ikke sterke tall. Det skal dog nevnes tidlig at alle disse fire tapene er tatt mot lagene som i øyeblikket utgjør 1-4-plassen på tabellen. Gjerpen har derfor garantert store ambisjoner om å ta hjem seieren her, men vi mener ikke det behøver bli uten kamp.

Begrunnelse U: Det er ingen tvil om at dette vil bli en jevnspilt kamp, og at Gjerpen er riktige favoritt er vi enige i. Vi synes det eneste riktige er å gå etter 9-oddseren i kampen. Uavgjort-spillet gir for god odds, og må prøves. PS: Uavgjortoddsen er senket til 8,25.

