Valencia fortsetter på vinnersporet

Dagens langoddsmeny har innslag av øverste divisjon både i England, Spania, Tyskland og Frankrike. Det er flere interessante oppgjør, til tross for at topplagene Man City, Barcelona, Real Madrid og Bayern Munchen spilte lørdag. Et meget interssant oppgjør venter på Stamford Bridge. Oppgjøret mellom Chelsea-Tottenham er svært viktig med tanke på innpass i neste års Champions League.



Oddstipps 1: Svært viktig London-oppgjør på Stamford Bridge

Dagens singel 2, innleveringsfrist klokken 16.10

CD Leganes - Valencia, B/B: 3,00

Hjemmelaget Leganes har tapt de fem siste oppgjørene mot Valencia (tre serie, og to cupkamper) Hjemmelaget står med 2-1-2 på de siste fem kampene, og har en meget trygg posisjon midt på tabellen. Leganes har trolig kun æren å spille for resten av sesongen, og møter på et formsterkt Valencia lag.

Skadesituasjonen til Leganes er ikke av de verste, og det er kun Alexander Szymanowski som garantert ikke kan spille. Det er dog tre stykker som er tvilsomme, og det er Nabil El Zhar, Darko Brasanac og Jon Ander Serantes.

For Valencia sin del er dette oppgjøret meget viktig. Før dagens kamp har laget en trygg fjerdeplass på tabellen, men med tap i dag kan det fort bli spenning da Villareal ikke er altfor langt bak på femteplass. Valencia går til dette oppgjøret med 59 poeng, hvilket er 23 poeng mer enn hjemmelaget. Marcelino García Toral sine gutter står med meget sterke 6-1-0 på de syv siste seriekampene. Valencia har ledet fire av de siste fem ligakampene til pause. Det er ikke veldig sjokkerende, for laget skaper mye sjanser.



Valencia sin skadeliste er ikke lang, men Francis Coquelin er ute resten av sesongen. Javier Jiménez og Santiago Mina Lorenzo er tilbake i trening, men vil ikke være aktuelle til dagens kamp.



Jeg tror at Valenica nok en gang har gode sjanser til å lede etter 45 minutter, og jeg tror hardt på at laget vinner dagens kamp. Borteledelse til pause, samt borteseier ved fulltid til pene 3,00 i odds finner jeg meget spillbart.



