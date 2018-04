Vålerenga kan få det svett i Trondheim

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget innholdsrikt. En rekker kamper fra Premier League og full serierunde i Championship står på menyenog i Trondheim tar Ranheim imot Vålerenga til Eliteseriekamp. Det spilles en kamp i OBOS-ligaen og en rekke kamper i både i de to Postnord-avdelingene og i seks avdelingene i Norsk Tipping-ligaen. Ellers er det en rekke kamper i Bundesliga, i Ligue 1 og det er kamper fra både La Liga og Serie A.

Ranheim - Vålerenga H 3,35 (spillestopp kl 17.55)





Nyopprykkede Ranheim kunne sensasjonelt overtatt serieledelsen i Eliteserien dersom de hadde slått Brann i den utsatte hjemmekampen onsdag kveld. Men serieleder Brann ble for sterke og Ranheim ble påført sitt første hjemmetap for sesongen, men skal likevel ha cred for en bra gjennomført kamp. 12 poeng og fire seier på de seks første seriekampene er uansett godt over forventningene.

Vålerenga har levert best borte hittil. Søndag kveld ble det 0-0 hjemme mot Molde i en bra fotballkamp, der nok Molde var nærmest seieren. Står med totalt 10 poeng etter 3-1-2 foreløpig. Tapene er kommet hjemme mot Strømsgodset (1-4) og borte mot Sarpsborg (0-3). Men har altså slått Kristiansund (1-0) og Start (6-1) i de to øvrige bortekampene. Dog hadde ikke Vålerenga bedre enn 3-2-10 på bortebane forrige sesong. Vålerenga reiser til Trondheim uten noen vesentlige fravær.

Onsdag stod Ranheim til 2,85 i odds hjemme mot Brann, mens Brann stod til 2,15 i odds. At Brann er det laget som har imponert mest i Eliteserien i år, er stort sett alle eksperter enige om. Hvorfor Vålerenga er ansett som en større favoritt i dag (1,95) enn det Brann var onsdag, er ikke lett å begripe. 3,35 på at Ranheim vinner kveldens kamp er såpass høy odds, at vi må teste et spill på hjemmeseieren her.