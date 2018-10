Vålerenga lar seg ikke slå hjemme

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsmeny har et bredt spekter, men fotballverden er rolig. Det er dog en gnistrende flott cuprunde i England, mellom lagene som spiller i nivå to og tre. Det spilles og to kamper i Get-ligaen i Norge. Både Vålerenga og Sparta Sarpsborg skal i aksjon på hjemmebane. Det er og tre kamper i VM-kvalifiseringen for damer.

Vålerenga er så absolutt i rute etter ni spilte kamper. Med seier over dagens motstander, Frisk Asker, tar hovedstads-klubben over tabelltoppen. Og det til tross for to ganske svake kamper på slutten. Nest sist ble det tap, etter tilleggstid, for Ringerike. Mens nå sist ble det et 4-2-tap for Lillehammer. Undertegnede så kampen, og det var ikke dagen for Vålerenga. Lillehammer vant helt fortjent. Derfor blir det ekstremt viktig for blåtrøyene å reise seg igjen i dag. Fjerde sist tok laget en meget sterk borteseier mot Stavanger Oilers. Det er disse kampene som er så viktig å vinne. Hjemmeformen til Vålerenga er meget fin. Laget har foreløpig ikke tapt en eneste kamp på hjemmebane etter fire spilte. 17-3 i målforskjell er meget sterke tall. Dette gir respekt, og Furuset Forum blir et aldri så lite fort.

Lars Erik Spets har tatt turen tilbake til Vålerenga. Han har spilt i VIF tidligere, og dette er naturligvis en meget viktig signering for Roy Johansen og Vålerenga.



Frisk Asker tror vi skal få det tøft i kveld, men det skal sies at de har imponert så langt i år. I øyeblikket er laget på en sterk tredjeplass. Det som er litt morsomt med denne kampen er at Frisk Akser har vært helt enorme på bortebane så langt. Fem av fem seire er utrolig sterkt. Mens på den foreløpig bortebanetabellen, så ligger laget dønn sist. Det er dog meget viktige å poengtere at alle de fem borteseirene laget har tatt, er mot lag som er fra femteplass og nedover. Dagens kamp blir derfor den første ordentlig toppkampen på bortebane. 23-10 i målforskjell er sterke tall på bortebane uansett. Hadde Frisk Asker gjort det bedre på hjemmebane, så ville det vært snakk om tabelltopp. Det blir meget spennende å se dem i kveld.

Begrunnelse H: Begge lag har solid statistikk før dette oppgjøret. Hjemmelaget ubeseiret på Furuset Forum, mens Frisk Asker utrolig ikke har tapt et poeng borte. Vi tror uansett at Vålerenga etter to strek nedturer reiser seg igjen i dag. Vi tror de er bedre enn Frisk. 1,80 er i våres øyne en spillbar odds.

