Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Manchester City reiser seg direkte

Oddsdobbel 2: Vålerenga liker seg best i Oslo

Oddsdobbel 3: Brighton vil bli i Premier League

Oddsdobbel 4: Spansk hjemmedobbel til over fire i odds

Oddssingel Premier League: Liverpool kan få det tøft

Tippetips: Tottenham dundrer videre

V75 Leangen: Garberg må fikse V75-cashen på Leangen

Deadline Day Eliteserien: Her er oversikten over hva klubbene gjorde

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Everton tar imot Liverpool, mens Manchester City tar imot Manchester United til herlige byderby i Premier League. Og her hjemme er det Eliteseriekamp mellom Vålerenga og Strømsgodset. Utover dette masse annen internasjonal fotball fra både England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Vålerenga - Strømsgodset H 2,10 (spillestopp kl 17.55)

Vålerenga åpnet årets Eliteserie med 1-0 seier borte mot Kristiansund og vant deretter 2-1 hjemme mot Odd. Mandag var det opp til bevis borte mot Sarpsborg 08 og bortespøkelset fra fjorårssesongen (3-2-10), dukket opp igjen og Vålerenga var helt sjanseløse i den kampen. Trives normalt klart best hjemme i Oslo og hadde flotte 8-4-3 på hjemmebane forrige sesong. Bortsett fra Enar Jääger kan Ronny Deila stille med fullt mannskap.

Strømsgodset er av flere tippet på 2. plass denne sesongen, men de to første kampene har ikke gitt prov på at laget kommer til å innfri de tipsene. I serieåpningen ble det 2-2 hjemme mot Stabæk, bortekampen mot Tromsø i andre serierunde ble som kjent utsatt og sist mandag skal laget si seg heldig med ett poeng i hjemmekampen mot et svært så solid Brann-lag. Godset hadde ikke bedre enn 4-5-6 på bortebane i fjor. Eirik Ulland Andersen er tilbake i trening, men det er uvisst om han rekker lørdagens kamp.

Det står 4-4-1 på de ni siste tilsvarende i Oslo og Vålerenga er garantert innstilt på å reise kjerringa lørdag kveld. Strømsgodset har vært svake i sine to spilte hjemmekamper og vi setter pengene på hjemmeseier til godkjente 2,10 i odds.

Sampdoria - Genoa H 2,55 (spillestopp kl 20.40)

Byderby i Genova på stadio Luigi Ferraris. Etter tre strake tap snudde skuta for Sampdoria tirsdag, da laget tok en knallsterk borteseier mot Atalanta. Sampdoria har levert en solid sesong, spesielt på hjemmebane med flotte 10-2-3. Ligger på 9. plass med 47 poeng og har kun fire poeng opp til Milan på 6. plass som gir Europa League. Med mannskapet ser det veldig bra ut. Midtbanespilleren Edgar Barreto er usikker (20 seriekamper fras start), mens spissen David Kownacki (kun en seriekamp fra start) er ute med skade.

Genoa tok et avgjørende steg vekk fra nedrykksstreken da laget slo Cagliari 2-1 hjemme tirsdag. Kun ett poeng på de fire foregående seriekampene. Ligger på 12. plass (kun tre plasser bak Sampdoria) med 34 poeng, men har altså hele 13 poeng opp til bynaboen. 4-3-8 hjemme på stadio Luigi Ferrari denne sesongen. Miguel Veloso (midtbanespiller med 19 seriekamper fra start), Armando Izzo (forsvarsspiller med 14 seriekamper fra start) og spissen Andrey Galabinov (11 seriekamper fra start) er ikke med i kveld.

Sampdoria vant det første oppgjøret denne sesongen, og de vant begge oppgjørene forrige sesong og har også gjort det klart best totalt denne sesongen. Likevel er Genoa ubegripelig nok satt til snau favoritt i kveld. 2,55 på at Sampdoria tar sin fjerde strake seier i dette byderbyet er flott odds og spilles i kombinasjon med seier til Vålerenga. Totalodds på denne kveldsdobbelen spreke 5,36.