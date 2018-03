Vålerenga mener alvor

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Et herlig langoddsprogram står foran oss søndag. Det spilles fire kamper i Eliteserien og de to siste kvartfinalene i den engelske FA-cupen står også på menyen. I Spania er både Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid i sving og i Italia er det en rekke kamper i Serie A. Ellers er det interessante kamper i både Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen.

Vålerenga - Odd H 1,90 (spillestopp kl 19.55)

Flott sesongstart for Vålerenga som tok tre velfortjente poeng i den vanskelige seriepremieren borte mot Kristiansund. Det var en ganske jevnspilt kamp, men ingenting å si på at Vålerenga tok full pott. Har vært solide på hjemmebane de siste sesongene og landet på 8-4-3 i fjorårssesongen og endte med 4-0-1 på de fem seriekampene som ble spilt på nye Intility Arena. Nyervervelsen Felipe Carvalho ble ikke klar til serieåpningen, men kan være klar søndag. Kun Enar Jäager vil i såfall mangle, han er kneoperert og blir ikke klar på en stund.

Odd hadde ballen klart mest, men endte opp med å tape seriepremieren hjemme mot Haugesund med 1-2. Var fjorårets store skuffelse i Eliteserien til tross for sjetteplass. Hadde da knallsterke 10-2-3 hjemme i Skien og meget svake 2-4-9 på bortebane. Mannskapsmessig ser det bra ut for Odd.

4-1-5 på de ni siste tilsvarende i Oslo, og vi merker oss at Vålerenga vant denne forrige sesong og da på nye Intility Arena. Vi tror Vålerenga står med full pott etter to serierunder og setter pengene på hjemmeseier til godkjente 1,90 i odds.

Marseille - Lyon H 1,85 (spillestopp kl 20.55)

Med 3-1 ledelse etter første kamp hjemme mot Athletic Bilbao og 2-1 seier borte i returoppgjøret torsdag kveld, tok Marseille seg til kvartfinale på overbevisende vis i Europa League. I Ligue 1 er laget på 3. plass (de tre øverste plassen gir Champions League) med totalt 59 poeng. Monaco på 2. plass her en kamp mer spilt og er sju poeng foran. Ned til søndagens motstander Lyon på 4. plass skiller det fem poeng. Kun en seriekamp er tapt hjemme i Marseille (9-4-1). Solide 6-3-1 på de ti siste seriekampene. Mannskapsmessig ser det veldig bra ut for Marseille.

Lyon var også med i Europa League torsdag kveld og hadde 1-0 ledelse fra bortemøtet mot CSKA Moskva,men endte opp med å tape returoppgjøret 2-3 hjemme i Lyon og dermed var det game over. Kun en seier på de sju siste seriekampene i Ligue 1 (1-3-3), har gjort at Lyon er i trøbbel med å kapre topp tre-plassering. Det er fem poeng opp til Marseilles på 3. plass og med tap her, er trolig løpet kjørt. 8-4-3 er bra bortetall, men kun to poeng er tatt på de fire siste bortekampene. Toppscorer Nabil Fekir er fortsatt på skadelisten.

Seier i kveld vil gjøre at formsterke Marseille "kvitter" seg med Lyon i kampen om tredjeplassen og vi spiller H til akseptable 1,85 i odds og kombinerer denne med seier til Vålerenga. Totalodds 3,52.