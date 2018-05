Vålerenga skal fikse tre poeng i Sandefjord

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Siste serierunde i Championship ble spilt forrige søndag og den aller siste serierunden i Premier League spilles denne søndagen og det betyr at det lørdagens langoddsprogram ikke er helt som vi har vært vante til de siste månedene. Det spilles to kamper i Eliteserien her hjemme og den nest siste serierunden både i Bundesliga og Ligue 1 går dog av stabelen, i tillegg til kamper fra både Serie A og La Liga. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, og det spilles playoffkamper i England.

Sandefjord - Vålerenga B 1,90 (spillestopp kl 15.25)

Siden Eliteserien har full runde også onsdag 16. mai, er det tidlig lørdagskamp denne runden og ingen mandagskamp.

Nestjumbo Sandefjord med kun en seier på sine åtte første seriekamper. Den seieren kom borte i andre serierunde mot tabelljumbo Start med 4-1. 0-1 tap borte mot Lillestrøm forrige helg, men Sandefjord var egentlig ikke i nærheten av poeng i denne kampen, det var de heller ikke i forrige hjemmekamp mot Brann (tap 0-1). Totalt 0-2-2 på de fire spilte hjemmekampene. Joachim Olsen Solberg er tilbake etter karantene i dag.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle dagens kamper fra Toppserien, alle kampene i Postnord-ligaen avdeling 1 og 2. I tillegg til en rekke kamper i de seks 3. divisjonsavdelingene. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1 første måned.

Vålerenga har levert ganske bra spillemessig, men fått litt dårlig betalt poengmessig. Står med 3-3-2 etter de åtte første seriekampene og totalt 12 poeng. Det gir en 7. plass før denne runden, men det er kun tre poeng opp til Rosenborg på 2. plass. 2-1-1 på de fire spilte bortekampene. Ivan Näsberg er tilbake etter karantene i ettermiddag og Ronny Deila kan i all hovedsak velge fra en skadefri tropp.

Sandefjord har ikke sett gode ut hittil, det har Vålerenga derimot gjort, ihvertfall tidvis. Vålerenga har i tillegg matchvinnere i sitt lag og vi tror laget fikser tre poeng i ettermiddag. 1,90 på borteseier er som det må være.

Real Betis - Sevilla over 2,5 mål 1,57 (spillestopp kl 18.25)

Hett byderby i Sevilla. Real Betis ligger på en flott 5. plass to serierunder før slutt og er garantert minst Europa League fra høsten av. Solide 10-3-5 på hjemmebane og et snitt på 3,44 mål i de 18 spilte hjemmekampene.

Sevilla tok seg som ventet av et B-preget Real Madrid onsdag kveld og tok sin andre strake hjemmeseier i løpet av fem dager. Ligger på 7. plass med 54 poeng og har den siste Europa League-plassen. Jages om denne av Getafe som ligger kun to poeng bak. Svært moderate 6-1-11 på bortebane og et målsnitt på 2,77 på de 18 spilte bortekampene.

Det omvendte derbyet 6. januar i år endte med 5-3 seier til Betis. Det meste tyder på nok en målrik affære i kveld. 1,57 på over 2,5 mål spilles i kombinasjon med seier til Vålerenga og gir oss en dobbelodds på 2,98.