Vålerenga skal gi LSK kamp om gullet

Lørdagens langoddsprogram bærer naturlig nok preg av at vi er midt inne i en landslagspause. Det innebærer at det ikke spilles kamper verken i Premier League, La Liga, Serie A eller Bundesliga eller for den saks skyld Eliteserien her hjemme. Det er League One og League Two som bærer "byrden" denne lørdagen. Som dog også byr på seriestart i Toppserien for kvinner her hjemme. Ellers er det bra med ishockey på dagens program og det er også en del privatlandskamper i fotball.

Flotte tips fredag

Nettavisen lanserte tre oddstips fredag og traff bra. Riktignok gikk ikke skrellspillet på Hellas hjemme mot Sveits inn. Men dobbelen med seire til Tyrkia og Frølunda satt til 3,23 i odds og det samme gjorde vårt tips på at privatlandskampen mellom Tyskland og Spania endte uavgjort til solide 3,10 i odds.

Vålerenga - LSK Kvinner H 3,40 (spillestopp kl 16.55)





Med økende medieinteresse, og ikke minst mer sponsorpenger og ekstra støtte fra Norges Fotballforbund, er det knyttet stor interessen til den norske toppserien for kvinner som altså har sin første serierunde i dag.

Vålerenga er at av lagene det virkelig stilles forventninger til. Oslo-klubben har fått muskler til å satse og det har de virkelig gjort. Suksesstrener Monica Knudsen (ledet LSK til tre seriegull i perioden 2012 til 2015), den nederlandske landslagsspilleren Sherida Spitse er hentet inn,, Isabell Herlovsen likeså. Den finske landslagskeeperen Tinja-Riikka Korpela er hentet fra Bayern München og er inn i meget god forsterkning.

LSK kvinner er fortsatt bookmakernes klare favoritt til å ta sitt femte strake seriegull. Hege Riise er fortsatt trener for klubben og Guro Reiten en målscorer av rang. Emelie Haavi kom hjem fra USA i fjor sommer og blir nesten som en forsterkning å regne og ellers oser det av kvalitet i LSK-stallen.

Vålerenga har ikke vært i nærheten av teten de foregående sesongene og endte på 7. plass i fjor. Røk 2-5 i hjemmekampen mot LSK i serien i fjor høst (siste serierunde), men det er neppe noen vits i å se på historien i dag. Vålerenga anno 2018 er en helt annen utgave enn Vålerenga anno 2017. Vi tror Vålerenga kan sette en støkk i LSK allerede i dagens seriepremiere og må teste fristende 3,40 på hjemmeseire i toppkampen so sendes direkte på NRK1 kl 17.00.