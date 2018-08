Vålerenga skal tilbake på vinnersporet

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på tre kamper fra Premier League, sju kamper i Eliteserien og sju kamper i OBOS-ligaen. I tillegg skal Real Madrid gjøre sin seriepremiere søndag kveld, og det er seks kamper fra Serie A søndag kveld. I Sverige er det flere kamper i Allsvenskan og det er naturligvis også kamper fra både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme.

Vålerenga - Tromsø H 1,95 (spillestopp kl 19.55)

Etter forrige helgs resultater i Eliteserien, har det tilspisset seg ytterligere i både gullstriden og medaljestriden og mellom Brann på 1. plass og Sarpsborg 08 på 5. plass skiller det kun ett poeng.

Dog er det svært lite som tyder på at Vålerenga kan blande seg inn i medaljestriden. Til tross for en bra spillemessig prestasjon endte Vålerenga opp med å tape 0-1 borte for Haugesund mandag kveld. Det er ingen tvil om at Vålerenga minst hadde fortjent ett poeng i den kampen. Ingen seire på de seks siste seriekampene nå og kun tre poeng er tatt i denne perioden (0-3-3). Beholdt sin 9. plass med totalt 24 poeng og har dermed ti poeng opp til Haugesund når det står igjen 12 serierunder i Eliteserien. Står med svært moderate 3-4-1 hjemme på Intility. Sam Johnson er fortsatt ute, men nyankomne Mohammed Abu er aktuell. Stopperkjempen Felipe Carvalho er usikker.

Også Tromsø er i ferd med å spille seg ut av medaljekampen. Etter en veldig god periode på før VM-pausen, har Tromsø nå gått på tre strake tap. Tapte riktignok ufortjent hjemme mot Haugesund nest sist, men tapte ikke ufortjent borte mot tabelljumbo Sandefjord sist fredag. Står dermed fortsatt med 26 poeng på 7. plass og har åtte poeng opp til Haugesund på 3. plass. 2-1-6 totalt på bortebane som fortsatt underpresterer på reisefot. Simen Wangberg er tilbake etter endt karantene, mens Robert Taylor er tilbake etter sykdom fra sist.

7-1-0 på de åtte siste tilsvarende i Oslo, poengdelingen kom forrige sesong. Vålerenga kan få sin første seier siden 26. mai her og skal stå som ganske klare favoritter. 1,95 er ålreit hjemmeodds og spilles.

Kongsvinger - Notodden H 1,45 (spillestopp kl 17.55)

Mark Dempsey har fått en bra start som Kongsvinger-trener og laget stod med tre strake seire, før bortekampen mot HamKam sist søndag. Der endte det med 3-1 seier til HamKam. KIL beholdt dog sin 6. plass og den siste playoffplassen og står med 29 poeng. Fem seire på de seks siste hjemmekampene.

Nyopprykkede Notodden varierer i prestasjonene og står med 3-1-4 på de åtte siste seriekampene og 7-3-9 totalt. Ligger på 8. plass med totalt 24 poeng og har bra klaring til nedrykksstriden med åtte poeng ned til Strømmen på kvalikplassen. Er dog noe bedre hjemme (4-3-3) enn borte (3-0-6).

Det bør være gode sjanser for at Kongsvinger kommer seg tilbake på vinnerspore. 1,45 er ikke rarer hjemmeoddsen, men det duger greit i en dobbel med Vålerenga-seier og gir oss en dobbelodds på 2,83.

