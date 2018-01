van Dijk har ikke løst Liverpools problem

Det er en glitrende midtuke vi har foran oss, med full rulle i det engelske ligasystemet og cup fra blant annet Italia. Tirsdag tyvstarter Premier League runden og lag som Liverpool og Arsenal skal i aksjon i tøffe bortekamper mot antatt svakere motstand.

Mandagens eneste oddstips satt fint, det, med Celta Vigos seier og ledelse til pause til 2,50 ganger pengene.

Dagens dobbel, innleveringsfrist klokken 20.40.

Begge lag scorer i Huddersfield - Liverpool + Middlesbrough, samlet odds 2,87.



Begge lag scorer i Huddersfield - Liverpool, 1,85

Dette blir som en cupfinale for hjemmelaget. De er i svake form og har tapt tre på rad og har seks uten seier, de er i ferd med å rote seg alvorlig inn i nedrykksstriden igjen og det er selveste Liverpool og manager Wagners kamerat Jürgen Klopp som kommer på besøk. Og de slo Manchester United hjemme i høst, så de vet hva de kan.

Fordelingen er 7 - 3 favør begge lag scorer for Huddersfields siste ti kamper. De viste i helgen at ligaen er klar prioritet da de roterte mye i laget og bare klarte 1-1 hjemme mot Birmingham.

Nå er det kanskje for meget å vente at Virgil van Dijk umiddelbart skulle løse alle Liverpools forsvarsproblemer, men så langt har det altså ikke skjedd. De er inne i en svak periode og har to tap på rappen i alle turneringer, i helgen stilte de med toppet lag og røk ut for West Bromwich i cupen.

Samtidig er det ingen som betviler Liverpools offensive kapasitet. Vi tror imidlertid de må score minst to for å vinne i aften og spiller begge lag scorer til 1,85 ganger pengene.

Middlesbrough - Sheffield Wednesday, H 1,55

Tony Pulis er tilbake i manesjen og det er Middlesbrough som har den gleden av å kunne nytte seg av hans tjenester. Det har gitt et aldri så lite oppsving, de har fire seire de siste seks og bare fire poeng opp til Fulham på playoff-plass - nå har de fått los på ordentlig.

De to siste hjemmekampene har faktisk endt med tap, mot formsterke topplag i Aston Villa og Fulham. Men 7-2-5 er ellers en solid hjemmestatistikk.

David Ayala er tvilsom, men er ventet å rekke kampen. Spissen Rudy Gestede er tilbake fra sin skade.

Gjestene har havnet i skyggen av byrivalen United denne sesongen og ikke klart å leve opp til forventningene. De ligger nærmere nedrykk enn noen plasser av betydning oppover på tabellen, men har så lang avstand til begge at de nok begynner å gå tom for noe å spille for.

Det har gitt seg til uttrykk de siste ukene, de siste fire har gitt null seire. De er normalt sterkest hjemme og har bare 3-5-6 på reisefot denne sesongen.

Midtbanespiller George Boyd er tilbake fra en lang skade og aktuell fra start.

Men det er Middlesbrough som er i form og har noe å spille for. Vi spiller H til 1,55 og får totaloddsen 2,87 på vår dobbel.

