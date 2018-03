Vardy vil til Wembley

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Et herlig langoddsprogram står foran oss søndag. Det spilles fire kamper i Eliteserien og de to siste kvartfinalene i den engelske FA-cupen står også på menyen. I Spania er både Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid i sving og i Italia er det en rekke kamper i Serie A. Ellers er det interessante kamper i både Bundesliga og Ligue 1 og det er masse vintersport på menyen.

Leicester - Chelsea H 3,25 (spillestopp kl 17.25)





Kvartfinale i FA-cupen.

Åtte serierunder før slutt er Leicester avansert til 8. plass i Premier League med totalt 40 poeng og har dermed ikke mer enn åtte poeng opp til Arsenal på 6. plass (Europa League-plass). Moste tabelljumbo West Bromwich på bortebane sist lørdag med 4-1 og James Vardy fortsetter å produsere scoringer. 6-5-4 hjemme på King Power stadium. Robert Huth og Daniel Amartey er fortsatt ute for Leicester.

Chelsea leverte en solid bortekamp mot Barcelona i returoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League onsdag kveld, men endte likevel opp med å tape 0-3. Ligger på 5.plass i Premier League med fem poeng opp til Liverpool når det gjenstår åtte serierunder, så Champions League-plassen er i aller høyeste grad i fare. Var tapende finalist i FA-cupen forrige sesong (1-2 mot Arsenal). 7-3-5 er tallene på bortebane i Premier League. Langtidsskadde David Luiz og Ross Barkley er de eneste fraværene for Chelsea.

2-1, 0-3 og 1-2 (fjerde serierunde denne sesongen) er resultatene på de tre siste tilsvarende i serien.

Chelsea er satt til 2,00 favoritt i kveld og det synes rart, all den tid laget har variert stort på bortebane denne sesongen. Vi må teste et spill på Leicester her til pene 3,25 i odds.