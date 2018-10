Växjö Lakers har startet klatringen

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Etter noen dager med svært begrenset utvalg av fotballkamper på Langoddsprogrammet, er det klart bedring torsdag. Fra og med torsdag og til med tirsdag neste uke, skal det spilles kamper i Nations League. Torsdag er det sju kamper fra Nations League, i tillegg til at det spilles en del privatlandskamper. På hockeyfronten er det tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det fem kamper i SHL. Natt til fredag er det hele 12 kamper i NHL.

Växjö Lakers - Malmö Redhawks H 1,65 (spillestopp kl 18.55)

Det er full serierunde i SHL i kveld der lagene har spilt litt ulikt antall kamper hittil.

Serieleder Linköping har spilt åtte kamper, mens Växjö Lakers kun har spilt. Lakers har vært den dominerende klubben i svensk ishockey de siste sesongene og er også ekspertenes største favoritt denne sesongen. Har dog ikke innledet alllverden og står med 9 poeng på sine seks første seriekamper. Etter ordinær tid viser tallene 2-2-2. Innledet på hjemmeis med å tape etter forlengning både mot Linköping (0-1) og Ørebro (2-3), men i siste seriekamp kom sesongens første hjemmeseier med 1-0 mot Frölunda.

Amedia og Nettavisen har som kjent kjøpt rettigheter til å vise en rekke kamper fra SHL denne sesongen og av kveldens tre kamper i SHL, er dette kampen som vi streamer i kveld.

Klikk på denne lenken for å se kveldens kamp mellom Växjö Lakers og Malmö Redhawks (NA+)

Malmö Redhawks har spilt sju kamper og ligger på 2. plass med 15 poeng. Etter hjemmetapet for Frölunda tredje sist (1-2) kommer laget nå fra to strake borteseire. Først 2-1 mot Røgle for en uke siden og sist lørdag ble det overbevisende 5-1 mot Ørebro.

Växjö Lakers og Malmö Redhawks møtte hverandre i semifinalen i sluttspillet i vår, der det spilles best av sju. Lakers gjorde kort prosess og vant de fire første kampene og gjorde samme prosess mot Skellefteå i finalen. Tar vi med grunnserien forrige sesong vant Lakers de tre siste oppgjørene mot Malmö uavhengig av bane. Således står altså Växjö Lakers med sju strake seire mot Malmö. Lakers har fått en litt middels start, men er på rett vei nå. 1,65 i odds på hjemmeseier er labert, men duger greit i en dobbel.

Rögle - Ørebro H 2,10 (spillestopp kl 18.55)

Det var stilt en del forvnentninger til Rögle foran denne sesongen, men Skåne-laget har innledet sesongen meget svakt. Kun ett poeng er det blitt på de seks første seriekampene og det poenget kom hjemme mot Frölunda tredje sist (1-1 etter ordinær tid - men røk etter forlengning). De fem øvrige kampene er alle tapt, senest 2-3 borte mot HV 71.

Ørebro har fått en bedre start og står med ni poeng etter sine seks første seriekamper. Innledet med å slå Mora 4-2 borte og tok en sterk overtidsseier borte mot Linköping i andre serierunde (3-2 etter straffer). Røk 1-5 hjemme mot Malmö Redhawks i siste serierunde.

Rögle slo Ørebro 6-1 i begge hjemmemøtene i SHL forrige sesong og det ligger en opptur i luften for Røgle nå. 2,10 på hjemmeseier er helt grei odds og kombineres med seier til Växjö Lakers. Det gir oss en totalodds på 3,47.

