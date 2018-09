Vi tester en høyoddser på St James' Park

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Fantastisk lørdagskupong

Oddstips Premier League: Liverpool får revansje i London

V75 Forus: Du kan vinne 13 millioner i V75

Oddstips Premier League: Statistikken taler for U på Vitality Stadium

Oddstips Eliteserien: Kan Barmen lage trøbbel for Haugesund igjen?

Oddstips Premier League: Watford mener alvor i år

Oddstips Premier League: Fireoddser spilles på Etihad

Lotto lørdag: 34 ekstra Lotto-millionærer skal trekkes

Endelig er landslagspausen er over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang denne helgen.

Det er Superlørdag på langoddsprogrammet, for det bugner av spennende spillobjekter. I Premier League er naturligvis det store høydepunktet Tottenham – Liverpool som starter allerede klokken 1330. Også ubeseirede Watford mot Manchester United klokken 1830 er en godbit. I tillegg er det toppoppgjør i Eliteserien mellom Haugesund og Brann og i La Liga er både Barcelona og Real Madrid i aksjon.

Husk supertrekning lørdag - 33 millioner i potten

Newcastle - Arsenal - U/U 5,50 (Spillestopp 15:55)

Klikk her for å levere dette spillet

Arsenal tar den lange veien opp til Nord-England fra hovedstaden, til møtet med Newcastle på St. James Park. Begge lag har startet svakt, spesielt hjemmelaget.

Newcastle har spilt inn et fattig poeng av de første 12 mulige. Laget har dog møtt svært hard motstand, og tapt for Tottenham, Chelsea og Manchester City. Det ene poenget ble plukket opp borte i et målløst oppgjør mot Cardiff. Her skal det og nevnes at Newcastle bommet et avgjørende straffespark rett før slutt, og burde tatt tre viktige poeng. Vi vil derfor se noen flere kamper, før vi feller en dom over Newcastle. Benitez sine menn har nemlig ikke spilt dårlig fotball til nå, men det å få med seg poeng er jo det aller viktigste. Vi tror de kan klare det i dag.

Hjemmelaget har Shelvey og Gaitan tvilsomme, men venter Matt Ritchie tilbake i spill.

Arsenal startet Premier League-sesongen med to tap for Manchester City og Chelsea. Deretter har det blitt to seire mot West Ham og Cardiff. Det blir veldig viktig for The Gunners og fortsette seiersrekken nå, og det mot overkommelig motstand etter tap mot City og Chelsea. Manager Emery trenger en seiersrekke for å vinne Emirates-fansen over på sin side, etter en del magre sesonger på slutten av Wengers managertid. Arsenal har Koscielny tilbake i trening, mens Jenkinson er ute med ankelskade. Om førstnevnte starter er noe usikkert, men det vil være veldig bra for Arsenal.



Begrunnelse U/U: Arsenal har gjort det greit hittil, men på ingen måte imponert. For tredje hjemmekamp på rad møter Newcastle en toppklubb, og de har spilt veldig jevnt med både Tottenham og Chelsea. Vi ser for oss en førsteomgang med mye balltrilling fra Arsenal sin side. Vi ser for oss at det fort da står 0-0 til pause, og 5,50 på at det da skal bli U etter fulltid er et forsøk jeg mener vi må ta.

Klikk her for å levere dette spillet