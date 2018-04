Vi tror Bolton kan slå opprykksklare Wolverhampton

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram har som vanlig et stort utvalg, og det er flust av kamper å angripe. Det går kamper fra blant annet England, Norge, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike.

Bolton Wanderers - Wolverhampton Wanderers H 3,40 (spillestopp kl 15:55)

Vi kan gratulere Wolverhampton med opprykk til neste års Premier league. Den gamle storheten fra tippekampenes morgen blir et fint tilskudd til ligaen neste år. Hvordan vil laget motivere seg for kampene som gjenstår nå?

Hjemmelaget Bolton er bare to poeng fra nedrykk, og de har kun tre kamper igjen å spille. Phil Parkinson sitt mannskap kommer garantert til kampen som meget tente. Bolton kommer til kampen med Ganske svak form, og har 1-3-4 på de siste åtte kampene. Hjemmeformen har dog vært bedre. 3-2-3 på de sist åtte er hjemmebane fasiten. Bolton spilte 2-2 borte mot Barnsley sist helg, og mønstrer en full tropp til denne kampen. De var uheldige som ikke stakk av med seieren i forrige helgs kamp.

Wolverhampton har 5-1-0 på de siste seks og vant Midlansderbyet mot Birmingham 2-0 hjemme på Molineux i helgen. De har vært gode sesongen gjennom og imponert stort. Nettopp at laget allerede har rykket opp gjør denne kampen mer åpen. Ulvene fra Midlands vil nok ikke være like tent som før opprykket ble sikret i den siste kampen. Jeg blir langt fra overrasket om laget kaster inn på et par spillere som har spilt lite tidligere i år.

Jeg mener vi må prøve oss på hjemmeseier her. Bolton må begynne å vinne kamper skal de holde seg i denne divisjonen. Derfor er helgens kamp livsviktig, mens for bortelaget betyr det lite. Hjemmeseier til 3,40 prøves.