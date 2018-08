Vi tror Forest innleder med en trepoenger

Lørdagens langoddsmeny er endelig fylt opp med engelsk fotball igjen. Det gleder stort! Det blir meget spennende å følge den første runden i Championship. Aldri enkelt å lage oddstips på første serierunde, men vi skal forsøke. Det er og første serierunde i League One (nivå tre i England) Videre er det trønderderby mellom Ranheim og Rosenborg.





Bristol City - Nottingham Forest B - 2,60 (Spillestopp 15:55)

Nottingham Forest reiser fra midt-England og sørover til stålbyen Bristol og kamp på Ashton Gate mot Bristol City.



Bristol City presterte greit, dog noe ujevnt sist sesong. 11. plass var omtrent som forventet. I sine beste stunder var laget bra, noe de viste blant annet ved å slå Manchester United ut av Ligacupen. I sommerens treningskamper har laget to seire, to uavgjorte og et tap. Blant annet 1-1 mot Premier League-laget Bournemouth.

Hele ni nye mann er hentet inn i forkant av denne sesongen, og enda flere har forlatt dørene. Det blir med andre utskiftinger i stallen, og det er spennende å se hva nykommerne Jack Hunt, Andreas Weimann og Adam Webster kan få til.

Nottingham Forest endte på plass nummer 17 sist sesong. Laget var 14 poeng bak Bristol City ved den anledningen. Forest har vunnet tre av fem treningskamper i sommer. Blant annet har man slått Bournemouth og spanske Malaga. Dette er sterkt. Manager Aitor Karanka har en grei tropp, og unngås store skadeproblemer kan Forest sette sitt preg på Championship.

Forest har virkelig slått på stortrommen denne sommeren. Mange nye spillere har sluttet seg til troppen. Michael Dawson, den tidligere Hull-spilleren er et spennende kjøp. De har og Joäo Carvalho fra Benfica, og det for hele 13,2 millioner pund. Dette er klubbrekord. Svært spennende blir det å se hva 21-åringen kan utrette.

Begrunnelse borteseier: Det var en skuffende sesong fra dagens bortelag i fjor, men i år har det kommet inn noen fine signeringer, og vi tror dette kan heve laget mye. 2,60 på at laget skal ta en trepoenger finner vi som spillbart. Særlig etter hva laget har gjort på overgangsmarkedet denne sommeren. De har og vært gode i treningskampene i sommer.